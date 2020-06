Dežela večnega sonca žarišče koronavirusa na Balkanu

Severna Makedonija je kljub podaljšanju izrednih razmer znova postala žarišče koronavirusa na Balkanu. Vlada je zaradi povečanja števila okuženih včeraj znova uvedla policijsko uro, ki bo v Skopju, Kumanovu, Tetovu in osmih drugih mestih trajala do ponedeljka.



Predsednik države Stevo Pendarovski je danes podaljšal izredne razmere zaradi epidemije za 14 dni. Po ustavi o izrednih razmerah odloči parlament, a ker je ta razpuščen, je o tem odločil predsednik. Zaradi pandemije so preložili predčasne parlamentarne volitve, Pendarovski pa zagotavlja, da odločitev ni povezana s predvolilnim obdobjem. Sprejeli so jo, da bi lahko zagotovili učinkovito upravljanje učinkov zdravstvene krize, trdi Pendarovski.

Več kot sto novih okužb

Vlada se je odločila za ponovno uvedbo policijske ure, ker so v zadnjih 24 urah v državi našteli 101 nov primer okužbe, štirje bolniki s covidom-19 pa so umrli. To je drugo največje število okuženih v enem dnevu od začetka epidemije, v sredo pa je bilo 79 novih primerov. Število okuženih se je povečalo teden dni po ukinitvi policijske ure in odprtju kavarn, restavracij in barov. V državi z 2,1 milijona prebivalcev so zabeležili 2492 primerov okužb, od teh je 742 še aktivnih, umrlo pa je 145 okuženih ljudi.

Ignoriranje ukrepov v kritičnih regijah

Minister za zdravje Venko Filipče je povedal, da ukrepi za zajezitev okužbe dajejo rezultate tam, kjer jih spoštujejo. Kot je pojasnil, se koronavirus širi v kritičnih regijah zaradi zbiranja ljudi na družinskih praznovanjih ter zaradi nespoštovanja uporabe zaščitne opreme in ukrepov v javnem prevozu in podjetjih. To velja zlasti za Skopje, kjer so v sredo odkrili 59 novih primerov okužbe, Kumanovo, Tetovo, Štip in okoliške občine, medtem ko je v drugih delih države epidemiološko stanje stabilno.

Slika na Balkanu

Črna gora je odprla meje za vse države na Balkanu, razen za Srbijo, kjer je bilo več kot 11.500 primerov okužb, umrlo pa je 246 bolnikov. BiH je na mejah s Hrvaško, Srbijo in Črno goro v celoti odpravila omejitve. Novo žarišče koronavirusa v državi je Tešanj, nov primer okužbe pa so včeraj po daljšem času odkrili tudi v Sarajevu. V BiH so v sredo odkrili 42 novih primerov okužbe, 11 v Federaciji BiH in 31 v Republiki srbski, od začetka pandemije je bilo več kot 2530 okuženih, umrlo pa je 159 oseb. Svoje meje je odprlo tudi Kosovo, ki na mejah še izvaja zdravniške preglede.