Deževje bi lahko pogasilo še zadnje požare

Močno deževje, ki je zadnje dni zajelo Novi Južni Wales, je vzbudilo upanje, da bi do konca tedna lahko ugasnili vsi požari, ki pustošijo po avstralski pokrajini zadnje mesece.Po eni strani deževje prinaša olajšanje, po drugi pa tudi nove nevarnosti.Od petka je padla rekordna količina padavin v zadnjih 30 letih in povzročila obsežne poplave. Od petka je v Sydneyju padlo 391,6 milimetra dežja, kolikor običajno pade v štirimesečnem povprečju, so sporočili iz urada za meteorologijo.Službe za odzivanje v nujnih primerih so sporočile, da so v ponedeljek v Novem Južnem Walesu prejele okoli 10.000 klicev po vsej državi, saj je neurje podiralo drevesa, poplavljalo domove in povzročalo nevšečnosti v javnem prometu.800 gasilcev so s požarnih območij preusmerili k odstranjevanju posledic poplav, medtem ko je na aktivnih požarnih območjih ostalo le sto gasilcev.Ponoči je prenehalo deževati, pristojne službe so začele sanacijo zemeljskih plazov in vzpostavljajo električno energijo, saj je brez elektrike ostalo več kot 100.000 gospodinjstev.Gasilcem je dež pomagal pogasiti pogasiti dva megapožara severno in južno od Sydneyja. Gorela sta od novembra, vsak pa je uničil okoli 500.000 hektarov površin.Sezona požarov sicer še ni končana, so opozorile gasilske službe, je pa mokro vreme pripomoglo k umiritvi razmer. Skupno po državi gori še 30 območij.»Glede na vremenske napovedi bi deževje proti koncu tedna lahko dokončno pogasilo požarna območja,« je za BBC povedal predstavnik za medije podeželske gasilske službe (RFS)