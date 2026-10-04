Dodik je razglasil zmago in se zahvalil Trumpu

V Bosni in Hercegovini so danes potekale splošne volitve, na katerih je več kot 3,4 milijona volivcev lahko izbiralo nove predstavnike na državni, entitetni in kantonalni ravni. Glasovali so za tričlansko predsedstvo BiH, državni parlament, parlamente Federacije BiH in Republike Srbske, predsednika in podpredsednika Republike Srbske ter skupščine desetih kantonov. Prehodni neuradni izidi kažejo, da bosta v tričlanskem predsedstvu dve ženski in en moški, pripadniki hrvaškega naroda so izvolili Darijano Filipović iz HDZ BiH, Srbe bo v predsedstvu še naprej predstavljala Željka Cvijanović iz SNSD, ki je prepričljiva zmagovalka volitev v Republiki Srbski, Denis Bećirović iz stranke Združeni za državo Bosno in Hercegovino pa bo bošnjaški zastopnik v predsedstvu. Darijana Filipović je ...