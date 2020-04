Digitalni zakonodajalci in virtualni zakoni

Prvič v zgodovini Ljudske republike Kitajske so se njeni zakonodajalci sestali na videokonferenci. Stalni komite kongresa ljudskih poslancev se je sestal v sredo, naslednje zasedanje pa bo od danes do srede (26. do 29. aprila) v digitalnem prostoru, kjer gotovo ni novega koronavirusa.V stalnem komiteju vrhovne skupščine je 175 članov. Poslanci iz Pekinga bodo s tistimi iz drugih pokrajin razpravljali o vročih temah prek videopovezave. Tehnologija, ki jo je razvila Kitajska, lahko zagotovi videokonference z več tisoč udeleženci, je potrdil Li Xiaodong, ustanovitelj pekinške družbe Fuxi Institution, ki se ukvarja s sodobnimi ...