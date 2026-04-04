    Diktatorjeva poletna rezidenca še vedno buri duhove

    Po koncu druge svetovne vojne – Benita Mussolinija so obesili aprila leta 1945 – in po padcu fašističnega režima v Italiji je posest prešla v javno last.
    Mussolinijeva vila v Riccioneju blizu Riminija. FOTO: Wikipedia
    R. I.
    4. 4. 2026 | 11:47
    4. 4. 2026 | 18:59
    3:17
    Italijanski mestni svet je kupil vilo Benita Mussolinija, da bi objekt obvarovali pred nostalgiki, ki poveličujejo nekdanjega diktatorja. Županja mesta Riccione blizu Riminija Daniela Angelini je po poročanju Guardiana povedala, da je nakup »zmaga in dejanje ljudi, ki imajo vizijo«. S tem bodo preprečili, da bi nepremičnina prišla v »neprave roke«.

    Reportaža iz Italije: Visoka cena za poceni paradižnike na naših krožnikih

    V vili je Mussolini preživljal poletne počitnice. Za vilo se je sicer zanimal zasebni kupec, nekdanji član italijanske neofašistične stranke, ki so jo leta 1946 ustanovili Mussolinijevi podporniki in oboževalci. 

    Ni presenetljivo, da ima nepremičnina za seboj pestro in kontroverzno zgodovino. Leži tik ob morju, zgradili pa so jo leta 1893. Leta 1934 jo je, na pragu druge svetovne vojne, kupila Mussolinijeva druga soproga Rachele. Fašistični diktator je poletno rezidenco obiskoval s hidroplanom in jo med svojim bivanjem pogosto uporabljal tudi za sklepanje državniških poslov. Družina Mussolini je, kot še poroča Guardian, posest sicer razširila – dogradili so tretje nadstropje z 20 sobami in postavili teniško igrišče. 

    Po koncu druge svetovne vojne – Benita Mussolinija so ustrelili italijanski partizani in ga nato (raz)obesili na ogled aprila leta 1945 – in po padcu fašističnega režima v Italiji je posest prešla v javno last. Med gospodarskim razcvetom Riccioneja v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so jo uporabljali za komercialne namene. Med drugim sta imela v njej prostore veterinarska klinika za pse in restavracija. Konec 70. let jo je skušal tedanji župan mesta porušiti. 

    Benita Mussolinija so obesili aprila leta 1945. FOTO: Voranc Vogel

    Konec 90. let jo je, zapuščeno, kupila hranilnica Cassa di Risparmio, jo leta 2005 obnovila in odprla kot galerijo. V njej so razstavljali in prirejali številne dogodke, tudi poroke. A vila se kljub temu ni nikoli znebila dejstva, da je nekoč služila diktatorju, ki je imel na vesti številna življenja.

    Fundacija Cassa di Risparmio se je odločila, da objekt proda na dražbi. Člani skrajno desne stranke Bratje Italije so zahtevali, da bodoči lastnik ne sme preimenovati vile iz Vila Mussolini. Županja je zatrdila, da bodo ime ohranili, čeprav ni malo tistih, ki se s tem ne strinjajo. 

    Daniela Angelini je pojasnila, da je treba gojiti spomin na zgodovinske dogodke, ne pa spreminjati ali brisati posameznih plati. Poudarila je, da vila ne sme postati prostor srečevanja fašističnih nostalgikov. 

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Tretji blok odločilen za usodo Roberta Goloba

    Bivši predsednik državnega zbora ocenjuje, da Jernej Vrtovec s tretjim blokom nekoliko ruši hegemonijo Janeza Janše na desnici
    Uroš Esih 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Tretji blok predvsem orodje NSi, kako priti do predsedniškega položaja

    Očitno je, da stranke tega bloka prozorno blefirajo s svojimi protikriznimi ukrepi.
    Uroš Esih 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniške spet rekordne, odsotnosti zaradi nege enkrat več kot pred desetletjem

    Lani zaradi bolniških odsotnosti 677 milijonov evrov iz zdravstvene blagajne. Nadzorniki preverjajo le, ko nadomestilo krije ZZZS.
    Barbara Hočevar 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Borgo Mezzanone

    Reportaža iz Italije: Visoka cena za poceni paradižnike na naših krožnikih

    Med potrebo po delovni sili in politiko izključevanja Italija migrante potiska v nevidnost in izkoriščanje, ki spominja na sodobno suženjstvo.
    Gašper Završnik 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Odprite ožino ali pa boste živeli v peklu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar spet na veličasten način do zmage na Flandriji

    Tadej Pogačar je še enkrat prikazal neverjetno dirkanje in še tretjič slavil na drugem spomeniku sezone.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 4. 2026 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Zahodni Balkan

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
    Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energetska kriza

    Hormuška zanka davi največjo celino

    Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.
    Gorazd Utenkar 5. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nekatera »zdrava« živila lahko sprožijo zelo neprijetne težave

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    benito mussoliniItalijafašizemdiktatorjeva vila

    Šport  |  Nogomet
    Angleški pokal

    Leeds z Bijolom v polfinalu, polom Liverpoola

    Slovenski nogometni reprezentant je s soigralci v četrtfinalu pokala FA po enajstmetrovkah izločil West Ham.
    5. 4. 2026 | 22:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Simšič z zlatim golom preprečil slovo zmajev

    Hokejisti Olimpije so v četrti tekmi polfinala ICEHL po hudem boju vendarle strli odpor igralcev Pustertala.
    Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 21:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Flandriji

    Pogačarju in drugim zaradi prečkanja železnice grozi sodišče

    »Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi?« je ob tem vprašal Pogačar.
    5. 4. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    ATP 250

    Najstnik zablestel z lovoriko na turnirju ATP

    Na teniškem tekmovanju v Marakešu je svojo veliko nadarjenost potrdil Rafael Jodar.
    5. 4. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Flandriji

    Tadej Pogačar med rekorderji dirke po Flandriji

    Slovenski šampion se je s tretjo zmago pridružil najuspešnejšim kolesarjem na največji belgijski klasiki. Na vrsti je misija Roubaix.
    Miha Hočevar 5. 4. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Novem mestu se začenja zahtevnejša pot: kar se dogaja, ni za vsakogar

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 25. 3. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

    Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
    30. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več

