    Svet

    Dilema, kako končati svetovne vojne

    Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon o Gazi in Ukrajini, velik odmev stališč ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
    Sporočilo, da države priznavajo palestinsko neodvisnost, je močno odmevalo v Palestini, meni zunanja ministrica Tanja Fajon. Foto Angela Weiss/AFP
    Sporočilo, da države priznavajo palestinsko neodvisnost, je močno odmevalo v Palestini, meni zunanja ministrica Tanja Fajon. Foto Angela Weiss/AFP
    Barbara Kramžar
    24. 9. 2025 | 19:12
    24. 9. 2025 | 19:12
    5:06
    Vojno v Gazi in vojno v Ukrajini je treba končati, meni slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. »Pri obeh gre za spoštovanje mednarodnega prava, za zaščito civilistov, za zaščito vseh vrednot. In dlje ko te vojne trajajo, več bo civilnih žrtev, večja gmotna škoda, bolj so ogroženi vsi naši standardi ali poskusi iskanja rešitev po politični poti.«

    Priznanje Palestine kot suverene neodvisne države je v osrčju slovenskih diplomatskih prizadevanj. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v pogovoru s slovenskimi dopisniki v ZDA poročala o srečanju z izjemno zadovoljnim vodjem palestinske diplomacije v OZN: »Sporočilo, da države priznavajo palestinsko neodvisnost, je očitno močno odmevalo v Palestini. Seveda pa sledi še scenarij, kaj potem. Ključno je takojšnje brezpogojno premirje, pozivi k miru so se vrstili z vseh strani.« Voditeljica slovenske diplomacije osebno meni, da izraelska vlada v Gazi izvaja genocid, omenila pa je tudi nove aneksije in novo nasilje na Zahodnem bregu. Upa, da bodo pritiske na izraelsko vlado lahko nadaljevali s sankcijami na ravni Evropske unije. Izjemno pomembna se ji zdi tudi newyorška deklaracija o dveh državah.

    Ob robu tokratne generalne skupščine OZN so državo Palestino priznali tudi Avstralija, Kanada, Francija in Združeno kraljestvo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je že pred nastopom v generalni skupščini OZN izjavil, da zahodno od reke Jordan ne bo nobene palestinske države. Po njegovem prepričanju bi bila to nagrada teroristom, ki so 7. oktobra 2023 izvedli grozljiv napad na Izrael. To verjame tudi ameriški predsednik Donald Trump in mediji poročajo, da državni sekretar Marco Rubio med nedavnim obiskom v Jeruzalemu ni nasprotoval enostranskim izraelskim dejanjem, če bodo države sveta enostransko priznale palestinsko državo. Omenjajo možnost aneksije doline reke Jordan.

    Vojna in mir v Ukrajini

    Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon pa je pozdravila sporočilo ameriškega predsednika Trumpa ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu za čimprejšnji konec ruske agresije v Ukrajini. »Upam, da bo predsednik Trump res izkoristil moč in vpliv, ki ju ima kot svetovni voditelj tudi za mizo v varnostnem svetu in kot nekdo, ki pravi, da si zares prizadeva za mir.« Kot je Zelenski povedal po srečanju z ameriškim prvakom, sta se strinjala, da ruski predsednik Vladimir Putin verjetno ne bo čakal na končanje vojne v Ukrajini, preden bi začel nov konflikt v Evropi in v članicah Nata. V govoru v generalni skupščini je dejal, da je Trumpa med lanskim poskusom atentata ohranil pri življenju Bog. Mir pa je po njegovem odvisen od Združenih narodov, »od vseh nas«. Posvaril je tudi pred napredkom v tehnologiji brezpilotnih letal: »Ustaviti takšen napad bo veliko težje kot ustaviti napad s puško, nožem ali bombo.« Vojaške tehnologije ne zanima več geografija, je dejal.

    Na družbenem omrežju truth social je Trump izrazil prepričanje, da si lahko Ukrajina povrne vsa zasedena ozemlja »v njihovi originalni obliki in, kdo ve, morda gre še dlje od tega«. Po njegovem gre večina ruskega denarja za vojno, že prej pa je podprl tudi sestrelitev ruskih letal, če bodo vstopila v zahodni zračni prostor. Ali bodo ZDA stale za zaveznicami v vojaški zvezi, pa je kljub petemu členu o kolektivni obrambi v primeru napada na eno članico po njegovem odvisno od okoliščin. Zdaj to najbrž pomeni končanje evropskih nakupov ruske energije. Če se bo to zgodilo, je Trump, ki je že v svojem prvem mandatu sankcioniral Rusijo, obljubil tako močne sankcije, da bodo po njegovem mnenju končale vojno.

    Trump je hvalil tudi svoja mirovna prizadevanja, ki so po njegovem končala sedem svetovnih konfliktov, ter kritiziral OZN, ki mu ni niti najmanj pomagala pri tem. Generalni sekretar OZN António Guterres je pohitel s pohvalo premirij med Kambodžo in Tajsko ter Azerbajdžanom in Armenijo, kjer so posredovale ZDA. Morda je s tem hotel pomiriti tudi jezo ameriškega predsednika zaradi nenadne zaustavitve tekočih stopnic, ko sta se proti dvorani generalne skupščine vzpenjala Trump in prva dama Melania. Na začetku Trumpovega govora ni deloval niti teleprompter in predsednik je izjavil, da je ta skupaj s pokvarjenimi tekočimi stopnicami vse, kar je kdaj dobil od Združenih narodov.

