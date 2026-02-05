Dilema srednje velesile

Pot do enotnosti med srednjimi silami je polna ovir, saj ta skupina vključuje bogate in revne države ter majhne in velike države.

Nedavni govor kanadskega premiera Marka Carneyja v Davosu je prejel tretje stoječe ovacije v zgodovini Svetovnega gospodarskega foruma, po Nelsonu Mandeli in ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem. V govoru je Carney jasno in nedvoumno izrazil spoznanje, ki se uveljavlja povsod: povojni red, ki je temeljil na pravilih, zagotavljal relativno stabilnost in omogočal širjenje blaginje, se ruši. Združene države Amerike, ki so po razpadu Sovjetske zveze postale prevladujoča sila, niso več pripravljene zagotavljati konstruktivnega globalnega vodstva ali podpirati institucij, pri ustanavljanju katerih so imele vodilno vlogo. Hkrati je Kitajska pripravljena prevzeti vodilno vlogo, ki jo ZDA opuščajo, vendar je zaradi šibkega pravnega reda in merkantilističnega gospodarskega modela težko ...