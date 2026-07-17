Dim iz kanadskih gozdnih požarov oranžno obarval nebo nad ZDA

Obsežni gozdni požari v Kanadi so povzročili eno najhujših epizod onesnaženega zraka v Severni Ameriki v zadnjih letih, poroča BBC. Gost dim se je razširil daleč proti jugu in zajel več kot 20 ameriških zveznih držav, od Minnesote do New Yorka, zaradi česar so oblasti izdale opozorila o nevarni kakovosti zraka ter prebivalcem svetovale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

V Kanadi trenutno gori več sto požarov, večina pa jih je zunaj nadzora. Najhuje je prizadeta severozahodna pokrajina Ontario, kjer se je v zadnjih dneh pojavilo tudi več novih požarišč. Prav požari na tem območju povzročajo goste oblake dima, ki so prekrili mesta, kot so Thunder Bay, Toronto, Detroit, Chicago, Minneapolis in New York.

Po podatkih sistema za spremljanje kakovosti zraka IQAir je bil Detroit v določenem trenutku mesto z najslabšo kakovostjo zraka na svetu, sledili pa so Minneapolis, Chicago in Toronto.

Zdravstvene oblasti opozarjajo, da lahko dim škoduje vsem prebivalcem, še posebej pa starejšim, nosečnicam, otrokom ter ljudem z boleznimi srca in dihal. FOTO: Angela Weiss/AFP

Zaradi nevarnih razmer so v številnih mestih odpovedali ali preložili dogodke na prostem, vključno s poletnimi tabori za otroke, športnimi dejavnostmi in koncerti. V Chicagu so morali zaradi onesnaženega zraka preložiti koncert skupine The Black Keys, ob priljubljenih jezerih pa so zaprli tudi plaže.

Ameriška Agencija za varstvo okolja (EPA) je za številna območja razglasila kakovost zraka kot »nezdravo«, ponekod pa celo »zelo nezdravo« oziroma »nevarno«. Opozorila veljajo za dele držav New York, Michigan, Ohio, Pensilvanija, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Indiana, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, Delaware, Maryland, Virginija, Zahodna Virginija, Severna Karolina, Kolorado ter območje Washingtona.

Konec tedna obstaja možnost, da bo dim dosegel tudi New Jersey, kjer je predviden finale svetovnega prvenstva v nogometu. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Zdravstvene oblasti opozarjajo, da lahko dim škoduje vsem prebivalcem, še posebej pa starejšim, nosečnicam, otrokom ter ljudem z boleznimi srca in dihal. V New Yorku so prebivalcem svetovali omejitev gibanja na prostem, odprli več sto hladilnih centrov zaradi vročinskega vala in razdelili več kot 100.000 zaščitnih mask tipa N95 oziroma KN95.

Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je razmere označila za »zelo resno zdravstveno situacijo« in opozorila, da gost dim prekriva velik del države ter predstavlja tveganje za vse prebivalce.

Tudi župan New Yorka Zohran Mamdani je poudaril, da lahko pri takšni stopnji onesnaženosti zdravstvene težave občutijo tudi povsem zdravi ljudje.

Slaba vidljivost in oranžno nebo

Dim je v številnih mestih povzročil močno zmanjšano vidljivost. V New Yorku so bili znamenitosti, kot sta Empire State Building in Kip svobode, več ur skoraj povsem skriti za sivo-oranžno meglico, zrak pa je imel izrazit vonj po dimu.

Ameriška vesoljska agencija Nasa je pojasnila, da so severozahodni vetrovi dim iz Ontaria prenesli proti jugovzhodu čez Velika jezera ter nad severovzhod ZDA, zaradi česar je nebo dobilo sivkasto-rumene odtenke, sonce pa oranžno barvo.

V začetku prihodnjega tedna naj bi se smer vetra spremenila, kar bi izboljšalo kakovost zraka v večjem delu severovzhodnih ZDA. FOTO: Angela Weiss/AFP

Po napovedih meteorologov bodo vetrovi dim prinašali nad severni del ZDA še več dni. Konec tedna obstaja možnost, da bo dim dosegel tudi New Jersey, kjer je predviden finale svetovnega prvenstva v nogometu. V začetku prihodnjega tedna naj bi se smer vetra spremenila, kar bi izboljšalo kakovost zraka v večjem delu severovzhodnih ZDA.

Požari imajo hude posledice tudi za prebivalce severne Kanade. Več staroselskih skupnosti v Ontariu je bilo prisiljenih v evakuacijo, nekateri prebivalci pa so se iz odročnih območij reševali s čolni.

Poglavarka skupnosti Namaygoosisagagun Helen Paavola je po preletu prizadetega območja dejala, da je bila njihova skupnost »požgana do tal«. »Vse hiše so uničene. Nič ni ostalo,« je povedala.

Politične napetosti

Razmere so sprožile tudi politične odzive, poroča The Guardian. Skupina republikanskih poslancev iz zvezne države Michigan je v odprtem pismu kanadskega premierja Marka Carneyja pozvala k učinkovitejšemu upravljanju gozdnih požarov in izrazila nezadovoljstvo, ker se podobne razmere ponavljajo že tretje leto zapored.

Zaradi nevarnih razmer so v številnih mestih odpovedali ali preložili dogodke na prostem, vključno s poletnimi tabori za otroke, športnimi dejavnostmi in koncerti. FOTO: David Ramos/AFP

Carney je odgovoril, da se Kanada skupaj z lokalnimi oblastmi intenzivno spopada s požari, hkrati pa poudaril, da nosita tako Kanada kot ZDA skupno odgovornost za spopadanje s podnebnimi spremembami.

Premier Ontaria Doug Ford je zavrnil očitke o neustreznem odzivu in poudaril, da se na terenu z ognjem bori več kot 150 gasilskih ekip. Po njegovih besedah bo vlada za gašenje namenila vsa potrebna sredstva.

Podnebne spremembe povečujejo tveganje

Strokovnjaki opozarjajo, da so gozdni požari sicer naravni del življenjskega cikla kanadskih borealnih gozdov, vendar se zaradi podnebnih sprememb pojavljajo vse pogosteje in postajajo vse obsežnejši.

Profesorica geografije in okolja Laura Chasmer z Univerze Western Ontario pojasnjuje, da višje temperature in izsuševanje tal ustvarjajo razmere za hitrejše širjenje požarov. Če so bili nekoč največji požari značilni predvsem za zahodni del Kanade, se zdaj vse pogosteje pojavljajo tudi v Ontariu, Quebecu in atlantskih provincah. Posledično dim vse pogosteje dosega gosto poseljena mesta, kot sta Toronto in New York.

Pri tem poudarja, da je zaradi velikosti in intenzivnosti požarov njihovo popolno gašenje izjemno zahtevno, zato gasilske ekipe prednostno varujejo naselja in preprečujejo širjenje ognja proti poseljenim območjem.