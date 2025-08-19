Diplomacija laskanja za vojno ali mir na vzhodu Evrope

V nadaljevanju preberite:

Je nekdanji agent sovjetske obveščevalne službe KGB Vladimir Putin tako šibak, da se kot predsednik Rusije loteva svoje največje operacije zavajanja z laskanjem? »Noro, kot se sliši,« je o domnevni Putinovi pripravljenosti na sklenitev miru Macronu dejal Trump. Resnost vseh vpletenih strani pri iskanju miru za ranjeno Ukrajino se bo pokazala kmalu, najbrž že na načrtovanem srečanju med Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta si je za laskanje Trumpu oblekel suknjič in se, kot so prešteli mediji, v ponedeljkovem govoru republikanskemu prvaku zahvalil enajstkrat, še sedemkrat v 50-sekundnem nagovoru novinarjem.