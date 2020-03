Diplomacija mask ali maskirana diplomacija

V kitajski pokrajini Hubei so včeraj odpravili karanteno, ki so jo uvedli pred natanko dvema mesecema. Njeno glavno mesto Wuhan ostaja v izolaciji do 8. aprila zaradi posamičnih novih primerov, ki bi lahko privedli do območnega prenašanja okužbe.V pokrajini z več kot 60 milijoni prebivalcev se obnavlja promet in spet prebuja proizvodnja, premier Li Keqiang je območne funkcionarje opozoril, naj ne skrivajo novih primerov covida-19, če bi se pojavili, in spomnil na trditve strokovnjakov, da ta virus ne bo sam od sebe izginil, kot se je leta 2003 zgodilo s sarsom.Proizvodnja se je delno že obnovila, kar potrjujejo tudi nekateri ...