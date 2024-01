Diplomati ne izključujejo vsiljenja rešitve dveh držav

V nadaljevanju preberite:

Zahod vztraja, da je ustanovitev palestinske države po koncu vojne v Gazi eden od pogojev za vzpostavitev trajnega miru med Izraelci in Palestinci, toda o tem bodo ameriški in evropski predstavniki morali najprej prepričati vodstvo judovske države, ki to idejo kategorično zavrača, oziroma počakati na menjavo oblasti.