Diplomatska igralnica

Nobena velesila ni več pripravljena z orožjem braniti nobenega od svojih strateških partnerjev.

»Zdaj je vojna proti Napoleonu,« pravi Pierre knezu Andreju v romanu Vojna in mir Leva Tolstoja. »Če bi bila to vojna za svobodo, bi razumel, prvi bi šel k vojakom; ampak pomagati Angliji in Avstriji proti največjemu človeku na svetu … to ni v redu.«* »Če bi se vsi vojskovali samo po svojem prepričanju, vojne sploh ne bi bilo,« mu odgovori knez Andrej. »Saj to bi bilo krasno,« pravi Pierre. Andrej pa se ironično posmehne: »Čisto mogoče, da bi bilo to krasno, ampak tega nikoli ne bo …« »No, po kaj pa greste vi v vojno?« vztraja Pierre. »Po kaj? Ne vem. Tako je treba. Poleg tega grem …« knez Andrej malce zastane, »… grem zato, ker to življenje, ki ga imam zdaj, to ni življenje zame!« Ta teden je vojna na evropskih tleh vstopila v peto leto. In da, po štirih letih napačnih predvidevanj, ...