Vojna izganjanja diplomatov, prizadet tudi Goethejev inštitut

Med Nemčijo in Rusijo od začetka vojne v Ukrajini lani spomladi poteka diplomatska vojna, zaradi katere sta državi morali že močno skrčiti svojo diplomatsko prisotnost v državi gostiteljici. Zdaj Nemčija od Rusije zahteva zaprtje štirih od petih konzulatov, v Moskvi pa so zahtevo že označili za novo sovražno dejanje in napovedali protiukrepe.