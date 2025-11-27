Diplomatska vojna: Rusija in Poljska prekinjata še zadnje vezi

Rusko zunanje ministrstvo je danes uradno poklicalo poljskega veleposlanika in mu vročilo odločitev, da mora Poljski konzulat v Irkutsku, ki je zadnji konzularni urad Poljske v Rusiji, zapreti do konca decembra. Gre za povračilo za »sovražno in neupravičeno« odločitev Varšave o zaprtju ruskega konzulata v Gdansku. Poljska se je za ta ukrep odločila zaradi dokazov, da je Rusija stala za sabotažo poljske železniške proge v začetku meseca.

To pomeni, da do konca decembra nobena od držav ne bo imela več delujočih konzulov na ozemlju druge.

Ta dva konzulata sta bila zadnja, ki sta jih državi ohranjali na ozemlju druga druge. Poljska je pred tem odredila zaprtje ruskih konzulatov v Poznanju in Krakovu zaradi sabotaž, ki naj bi jih izvajala Moskva. Rusija se je odzvala z zaprtjem poljskih konzulatov v Sankt Peterburgu in Kaliningradu.

V svojem današnjem sporočilu je rusko zunanje ministrstvo odločitev Poljske o zaprtju konzulata v Gdansku označilo za »odkrit sovražen in neupravičen korak«, poroča tiskovna agencija TASS.

»Ruska stran ponovno opozarja tiste, ki zaradi trenutne politične koristi izvajajo neprijazna dejanja proti naši državi, da Ruska federacija takšnih dejanj ne bo pustila brez odgovora,« so dodali.

Varšava je to pričakovala

Poljsko zunanje ministrstvo ruske odločitve do zdaj še ni javno komentiralo. Vendar je minister in koordinator varnostnih služb Tomasz Siemoniak dejal, da je Varšava »takšen odziv pričakovala«.

»Gre zgolj za reakcijo na naše poteze, čeprav so naše poteze povezane z dejstvom, da nimamo nobenega dvoma, da so za sabotažna dejanja, tudi zadnja, odgovorne ruske varnostne službe – zato zaprtje konzulata,« je dejal Siemoniak, navaja spletni portal Wirtualna Polska.

Odnosi med državama so se še dodatno zaostrili po sabotaži poljske železniške infrastrukture. FOTO: Via Reuters

Pri tem je poudaril, da je imel konzulat v Irkutsku pomembno vlogo zaradi zgodovinske povezanosti z usodo Poljakov, ki so jih Sovjeti izgnali v Sibirijo.

Poljska je bila v zadnjih letih tarča številnih sabotažnih dejanj, ki naj bi jih izvajali operativci – pogosto ukrajinske in beloruske narodnosti –, ki jih novači Rusija.

Poljska se je prejšnji teden za zaprtje ruskega konzulata v Gdansku odločila po sabotaži 16. novembra na železniški progi med Varšavo in Lublinom, za katero je obtožila Rusijo. Pri tem ni bil nihče poškodovan, saj je sprevodnik pravočasno opazil poškodovane tire. Kot storilca pa so oblasti identificirale ukrajinska državljana, ki že dlje časa sodelujeta z ruskimi obveščevalnimi službami in sta po napadu pobegnila v Belorusijo.

Odnosi že dlje zelo zaostreni

Poljski premier Donald Tusk je sabotažo označil za ruski državni terorizem in Moskvo obtožil, da se podaja v novo fazo hibridnega vojskovanja, katerega cilj je destabilizacija Poljske.

Moskva je zavrnila poljske trditve o svoji vpletenosti in Varšavo obtožila rusofobije.

Rusko zunanje ministrstvo je prejšnji teden v odzivu napovedalo zmanjšanje poljske diplomatske prisotnosti v Rusiji. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je ocenil, da gre za »popolno poslabšanje« odnosov z Varšavo in poljsko vodstvo obtožil, da želi uničiti možnost konzularnih ali diplomatskih vezi z Moskvo.

Odnosi med državama so se močno poslabšali od ruske invazije na Ukrajino, med katero je Varšava trdna podpornica Kijeva.