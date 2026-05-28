Diplomatski preboj ali še ena fatamorgana

Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli dogovor o šestdesetdnevnem podaljšanju premirja in pogajanj o jedrskem programu islamske republike. Odobriti ga mora samo še predsednik Donald Trump. Tako je poročal pogosto dobro obveščeni medij Axios, ki se pri informacijah o diplomatskem preboju sklicuje na izjave dveh visokih uradnikov republikanske administracije.
Dogovor bi bil največji diplomatski preboj po začetku ameriških sovražnosti do Irana pred tremi meseci, zanke pa se skrivajo v podrobnostih. Tako kot je bil predstavljen za medij Axios, bi se o jedrskem programu z Iranom še pogajali, čeprav naj bi se Teheran takoj obvezal za njegovo končanje. Bi šlo le za tehnične pogovore o načinih odstranitve iranskega oplemenitenega urana oziroma tistega, kar je ostalo od njega? Enako odločilna bo pripravljenost Irana na popolno odprtje Hormuške ožine, skozi katero so nekoč prepeljali petino svetovne nafte.
