Direktor Eifflovega stolpa odstopil po sporu zaradi izključitve žensk

Direktor družbe, ki upravlja Eifflov stolp, Patrick Branco Ruivo, bo konec leta odstopil s položaja, poroča Le Monde. Odločitev je sledila neodvisni preiskavi, ki je pri organizaciji obiska hindujske verske skupine BAPS ugotovila »operativne pomanjkljivosti in napake«.

Spor se je začel po obisku delegacije organizacije Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) na Eifflovem stolpu 5. septembra. Vodstvo stolpa je pred obiskom ženskemu osebju naročilo, naj se z delegacijo ne srečuje oziroma z njo ne prihaja v stik.

Navodilo je med zaposlenimi sprožilo ogorčenje. Sindikat ga je označil za nesprejemljivega, zaposleni pa so 7. septembra zaradi spora stavkali, zaradi česar je bil Eifflov stolp zaprt.

Družba Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), ki upravlja znamenitost, je že med sporom priznala, da zahteve za omejevanje stikov z ženskami ne bi smela sprejeti. Kasnejša neodvisna preiskava je pokazala, da so bile pri načrtovanju obiska »prisotne operativne pomanjkljivosti in druge nepravilnosti«, zaradi katerih je prišlo do umika ženskega osebja.

Odstop direktorja

Ruivo, ki je na čelu SETE od leta 2018, je napovedal, da bo funkcijo zapustil ob koncu leta. Predsednik družbe Ariel Weil je ob tem napovedal ukrepe za izboljšanje notranjih postopkov ter programe usposabljanja, namenjene spodbujanju enakosti spolov.

Eifflov stolp, ena najbolj obiskanih znamenitosti v Franciji, vsako leto obišče približno sedem milijonov ljudi. FOTO: Lou Benoist/AFP

Okoliščine dogodka dodatno preiskujejo tudi pristojni organi mesta Pariz, ki je odredilo ločeni preiskavi ravnanja z ženskimi zaposlenimi med obiskom.

BAPS se je opravičil

BAPS je mednarodna verska in civilna organizacija, povezana s svaminarajansko vejo hinduizma. Delegacija je Pariz obiskala v času dogodkov ob odprtju hindujskega kamnitega templja v bližini francoske prestolnice. Organizacija se je po incidentu opravičila za »kakršno koli povzročeno nevšečnost«.

Eifflov stolp, ena najbolj obiskanih znamenitosti v Franciji, vsako leto obišče približno sedem milijonov ljudi. Septembrska stavka ni bila prvi primer, ko so zaposleni zaradi delovnega spora zaprli znamenitost. Februarja 2024 je bil stolp šest dni zaprt zaradi stavke, povezane z vzdrževanjem objekta in zahtevami po višjih plačah.