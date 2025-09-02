  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Direktor podjetja, ki je mladeniču sunil spominek: Prvi prideš, prvi melješ

    Poljak že čuti posledice nespametnega ravnanja, njegovo podjetje je namreč takoj postalo tarča negativnih komentarjev.
    Piotr Szczerek je bil ujet in flagranti. FOTO: Posnetek zaslona/Youtube New York Post
    Galerija
    Piotr Szczerek je bil ujet in flagranti. FOTO: Posnetek zaslona/Youtube New York Post
    R. I.
    2. 9. 2025 | 12:07
    2. 9. 2025 | 12:16
    2:33
    A+A-

    Izvršni direktor poljskega podjetja za polaganje tlakovcev Piotr Szczerek se je na odprtem prvenstvu ZDA z nepremišljenim dejanjem spravil v nezavidljivo situacijo. Po končani tekmi je njegov rojak, tenisač Kamil Majchrzak, ob pozdravu gledalcev enemu izmed mlajših navijačev želel podeliti svojo kapo, a je Szczerek mladeniča prehitel in si jo prilastil.

    Infamija poljskega direktorja ni ostala neopažena, saj so njegovo dejanje posnele kamere. Videoposnetek je hitro zakrožil po spletu in sprožil ogorčenje javnosti. Njegovo podjetje so na aplikaciji Google Maps prek komentarjev takoj napadli uporabniki spleta, ki ne skoparijo s kritikami. Podjetje ima trenutno 590 ocen, povprečna ocena pa od možnih petih znaša zgolj 1,2 zvezdice.

    Szczerek je najprej nespametno sebi v bran zapisal, da »se drži pregovora prvi prideš, prvi melješ,« zdaj pa je objavil opravičilo, ki je prepričalo le malokoga. 

    »Na prvi pogled je bilo morda videti, da sem fantu iz rok sunil spominek. To ni bil moj namen, a to ne spremeni dejstva, da je bil fant zaradi tega žalosten in da sem razočaral navijače,« je zapisal. »Z ženo že več let pomagava mladim športnikom, a je ta trenutek nepozornosti uničil ves dosedanji trud. To je boleča napaka, iz katere sem se veliko naučil.« 

    image_alt
    Jezni Medvedjev zaradi izbruha do visoke kazni

    Obenem se je opravičil navijačem ter fantu in njegovi družini. Kot je zapisal, je kapo po incidentu sicer dal mladeniču, a je bila škoda že storjena. 

    29-letni tenisač Kamil Majchrzak je po tekmi dejal, da je kapo namenil množici in da je imel po tekmi polno glavo ter da posledično ni razmišljal, pri kom bo kapa pristala. »Domnevni incident sem spregledal. Dejanje moškega, ki je vzel kapo, je bilo zagotovo nabito s čustvi,« je dejal. Tenisač se je med koncem tedna srečal s fantom in mu ponudil novo kapo ter druge artikle. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    US Open

    Sinner za četrtfinale potreboval le 81 minut

    Jannik Sinner si je brez težav zagotovil nastop v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA. Proti tretji nosilki Coco Gauff je napredovala tudi Naomi Osaka.
    2. 9. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    New York

    Novak Đoković za rekordni četrtfinale ni potreboval pomoči fizioterapevta

    Srbski teniški as in Carlos Alcaraz sta se brez izgubljenega niza uvrstila v četrtfinale. Taylor Fritz zadnji ameriški up. Brez težav za Arino Sabalenko.
    1. 9. 2025 | 07:31
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo ZDA

    Nov udarec za Zvereva, zelo trpel tudi Sinner

    Kanadski teniški igralec Félix Auger-Aliassime je na odprtem prvenstvu ZDA presenetil favoriziranega Nemca.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 08:18
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Vredno branja

    Alcaraz in Đoković kljubovala bolečinam in zmagala

    Srbski zvezdnik je proti Britancu Cameronu Norrieju v dvoboju za uvrstitev v 4. kolo prestižnega turnirja v New Yorku zbral rekordnih 18 asov.
    30. 8. 2025 | 07:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    tenisOP ZDAPoljskanesramnostszczerek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Avtomobilizem

    Zeleni pekel ni prinesel sreče slovenskemu upu

    Komaj 18-letni dirkač Mark Kastelic je imel minuli konec tedna na preizkušnji za evropsko prvenstvo na znamenitem Nürburgringu obilo smole.
    Miha Šimnovec 2. 9. 2025 | 13:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Krško omogoča standardne rešitve Westinghousa in EDF

    GEN energija je predstavila lansko poslovanje in zadnje aktivnosti pri investiciji v drugi blok Jeka.
    Nejc Gole 2. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmeven prestop

    Bratislava navdušena: Andraž, dobrodošel doma!

    Pri Slovanu ne skrivajo veselja, ker se je slovenski reprezentant Andraž Šporar, pred leti najboljši igralec slovaške lige, vrnil k temu klubu.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    OP ZDA

    Direktor podjetja, ki je mladeniču sunil spominek: Prvi prideš, prvi melješ

    Poljak že čuti posledice nespametnega ravnanja, njegovo podjetje je namreč takoj postalo tarča negativnih komentarjev.
    2. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Od doma dela kar 24,4 odstotka ljudi, javnost pa se sprašuje, ali so Nemci leni

    Podjetja se soočajo z velikim odporom zaposlenih, ko zahtevajo, da se vrnejo na delo v pisarne.
    2. 9. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmeven prestop

    Bratislava navdušena: Andraž, dobrodošel doma!

    Pri Slovanu ne skrivajo veselja, ker se je slovenski reprezentant Andraž Šporar, pred leti najboljši igralec slovaške lige, vrnil k temu klubu.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    OP ZDA

    Direktor podjetja, ki je mladeniču sunil spominek: Prvi prideš, prvi melješ

    Poljak že čuti posledice nespametnega ravnanja, njegovo podjetje je namreč takoj postalo tarča negativnih komentarjev.
    2. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Od doma dela kar 24,4 odstotka ljudi, javnost pa se sprašuje, ali so Nemci leni

    Podjetja se soočajo z velikim odporom zaposlenih, ko zahtevajo, da se vrnejo na delo v pisarne.
    2. 9. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo