Direktor podjetja, ki je mladeniču sunil spominek: Prvi prideš, prvi melješ

Izvršni direktor poljskega podjetja za polaganje tlakovcev Piotr Szczerek se je na odprtem prvenstvu ZDA z nepremišljenim dejanjem spravil v nezavidljivo situacijo. Po končani tekmi je njegov rojak, tenisač Kamil Majchrzak, ob pozdravu gledalcev enemu izmed mlajših navijačev želel podeliti svojo kapo, a je Szczerek mladeniča prehitel in si jo prilastil.

Infamija poljskega direktorja ni ostala neopažena, saj so njegovo dejanje posnele kamere. Videoposnetek je hitro zakrožil po spletu in sprožil ogorčenje javnosti. Njegovo podjetje so na aplikaciji Google Maps prek komentarjev takoj napadli uporabniki spleta, ki ne skoparijo s kritikami. Podjetje ima trenutno 590 ocen, povprečna ocena pa od možnih petih znaša zgolj 1,2 zvezdice.

Szczerek je najprej nespametno sebi v bran zapisal, da »se drži pregovora prvi prideš, prvi melješ,« zdaj pa je objavil opravičilo, ki je prepričalo le malokoga.

»Na prvi pogled je bilo morda videti, da sem fantu iz rok sunil spominek. To ni bil moj namen, a to ne spremeni dejstva, da je bil fant zaradi tega žalosten in da sem razočaral navijače,« je zapisal. »Z ženo že več let pomagava mladim športnikom, a je ta trenutek nepozornosti uničil ves dosedanji trud. To je boleča napaka, iz katere sem se veliko naučil.«

Obenem se je opravičil navijačem ter fantu in njegovi družini. Kot je zapisal, je kapo po incidentu sicer dal mladeniču, a je bila škoda že storjena.

29-letni tenisač Kamil Majchrzak je po tekmi dejal, da je kapo namenil množici in da je imel po tekmi polno glavo ter da posledično ni razmišljal, pri kom bo kapa pristala. »Domnevni incident sem spregledal. Dejanje moškega, ki je vzel kapo, je bilo zagotovo nabito s čustvi,« je dejal. Tenisač se je med koncem tedna srečal s fantom in mu ponudil novo kapo ter druge artikle.