Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je 26. julija letos pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal. Preživel je, a utrpel hude opekline. Po njegovih besedah je bil to obupan protest proti ravnanju ruskih oblasti in obrambnega ministrstva. Samosežig direktorja ruskega obrambnega podjetja na Rdečem trgu v Moskvi je razkril vse večje pritiske, s katerimi se soočajo ruski proizvajalci orožja od začetka vojne v Ukrajini, poroča Reuters.

»Naročila, ki so se sprva zdela kot poslovna priložnost, so se izkazala za strupen dar,« je Arsenjev povedal v pogovorih za Reuters, prvih po dogodku.

Naročila brez manevrskega prostora

Po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 je Volna prejela obsežna državna naročila za proizvodnjo elektronskih komponent za komunikacijske naprave tankovskih posadk. Po navedbah Arsenjeva so bila podjetja prisiljena v hitro povečanje proizvodnje, pri čemer so bile cene in roki določeni enostransko.

»Proizvodnjo smo morali povečati z izjemno hitrostjo in dobavljati po cenah, ki jih je določilo obrambno ministrstvo,« je dejal.

Ruske oblasti so hkrati proizvajalcem zagrozile z zapornimi kaznimi, če pogodbenih obveznosti ne bi izpolnili. Po podatkih Reutersa se je od začetka vojne najmanj 34 ljudi znašlo v kazenskih postopkih zaradi motenj pri obrambnih naročilih, med njimi več direktorjev podjetij.

Do pomladi 2023 je Volna začela zamujati z dobavami, hkrati pa so se zaostrili notranji spori. Manjšinski lastnik Sergej Mosijenko je o težavah obvestil oblasti.

»Kot delničar nisem mogel ostati tiho, sicer bi lahko tudi sam kazensko odgovarjal,« je povedal Reutersu. Dodal je: »Ministrstvo za obrambo je naročnik. In naročnik ima vedno prav.«

Primer po navedbah Reutersa razkriva širše težave ruske vojne industrije, kjer so proizvajalci pod vse večjim nadzorom in kazenskim pritiskom države kljub povečevanju vojaške proizvodnje. FOTO:AFP

Arsenjev trdi, da so ga uradniki, na katere se je obrnil po pomoč, ignorirali. Ko se je podjetje znašlo na robu stečaja, je sledil samosežig na Rdečem trgu.

Po dokumentih, ki jih navaja Reuters, je obrambno ministrstvo septembra 2023 skoraj prepolovilo ceno, ki jo je bilo podjetje Luch – sestavljavec komunikacijskih naprav in posredno povezan z državnim konglomeratom Rostec – pripravljeno plačati za Volnine komponente.

Zamrznjeni računi, tožbe

Ministrstvo je odločitev utemeljilo z avtomatizacijo proizvodnje in nižjimi stroški. Arsenjev je dejal, da je to podjetje pahnilo v finančni zlom: računi so bili zamrznjeni, plače niso bile izplačane, sledile so tožbe zaposlenih. »Nenadoma smo se znašli blizu bankrota,« je povedal Reutersu.

Luch zdaj od Volne zahteva vračilo več kot 65 milijonov rubljev predujmov, kar je več, kot je znašal celoten letni prihodek podjetja pred vojno.

Analitiki opozarjajo, da primer Volne razkriva širše težave ruske vojaško-industrijske proizvodnje. Čeprav Rusija močno povečuje proizvodnjo orožja, sektor po mnenju zahodnih strokovnjakov pestijo neučinkovitost, zamude in represiven odnos države do proizvajalcev.

Mathieu Boulegue iz londonskega think tanka Chatham House je za Reuters dejal, da centralizacija odločanja pri obrambnem ministrstvu in Rostecu dolgoročno slabi sposobnost inovacij. To po njegovem mnenju kratkoročno ne ogroža ruske vojaške moči, »bo pa otežilo vzdrževanje konkurenčnosti v prihodnosti«.

Rostec je Reutersove navedbe o morebitnem nazadovanju ruske obrambne industrije zavrnil kot »propagandne mite« in sporočil, da je »z rusko obrambno industrijo vse v redu«.

Sodišče je v enem od sporov sicer presodilo, da je znižanje cen škodovalo ruski dobavni verigi za vojno v Ukrajini, a več sodnih postopkov še poteka.

Po samosežigu Arsenjev nadaljuje delo v podjetju, ki pa je močno zmanjšalo obseg poslovanja. Edina neposredna reakcija oblasti na njegov protest je bila, kot poroča Reuters, globa zaradi nepooblaščenega protesta na varovanem območju.