Direktorica Louvra priznala: Na mestu vloma ni bilo nobene kamere

Direktorica Louvra Laurence des Cars je razkrila, da muzej ni pravočasno zaznal tolpe tatov, ki je prejšnji konec tedna ukradla 88 milijonov evrov vredne francoske kronane dragulje, ker je bil sistem nadzora zastarel in pomanjkljiv, piše BBC.

Na zaslišanju pred francoskimi senatorji je direktorica prvič javno spregovorila po drzni kraji, ki se je zgodila v nedeljo zjutraj.

Priznala je, da je bil videonadzor okoli muzeja šibek in zastarel, ključna kamera pa je bila usmerjena v napačno smer – stran od balkona v prvem nadstropju, ki vodi v Apolonovo galerijo, kjer so bili razstavljeni dragulji. »Te dragulje smo razočarali,« je dejala. »Nihče ni varen pred brutalnimi kriminalci – niti Louvre.«

Zastareli sistemi in zmanjšano število varnostnikov

Na zaslišanju je opozorila tudi na dolgoletno zmanjševanje števila varnostnikov in propadajočo infrastrukturo, ki ne omogoča uporabe najnovejše videoopreme.

»V Louvru obstaja šibkost – in to popolnoma priznavam,« je dejala direktorica. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Dela za izboljšanje varnosti naj bi se po njenih besedah začela v začetku leta 2026, vendar bodo zaradi starosti stavbe – nekoč kraljeve palače – izjemno zahtevna.

Medtem ko so francoski ministri v javnih nastopih zanikali varnostne napake, je direktorica priznala, da je bil muzej »poražen«. Njene izjave so ponudile redek vpogled v resnične težave pri varovanju najbolj obiskanega muzeja na svetu in razkrile, kako resno podhranjena je bila njegova varnostna infrastruktura.

Po njenih besedah je bil zunanji sistem kamer nezadovoljiv, številni notranji prostori pa preprosto preveč zastareli, da bi jih bilo mogoče prilagoditi sodobnim tehnologijam.

Kljub 8,7 milijona obiskovalcem v lanskem letu vlaganja v varnost niso sledila rasti prometa, saj se muzej sooča z omejenimi proračunskimi sredstvi.

Podvojitev števila nadzornih kamer

Laurence Des Cars, ki vodi Louvre od leta 2021, si zdaj prizadeva podvojiti število nadzornih kamer. Ob prevzemu funkcije so jo, kot je povedala, opozorili, da je oprema zastarela, še posebej v primerjavi z muzejem d’Orsay, kjer je delala pred tem.

Policija medtem še vedno išče štiričlansko tolpo, ki je v manj kot desetih minutah ukradla osem dragocenih kosov nakita, vključno z diamantno in smaragdno ogrlico, ki jo je cesar Napoleon nekoč podaril svoji ženi. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Senatorje je šokiralo spoznanje, da je na zunanji steni muzeja, obrnjeni proti Seni, delovala le ena kamera – in obrnjena je bila v napačno smer. Zaradi te napake tovornjaka z lestvijo, s katero so tatovi dosegli prvo nadstropje, sploh niso opazili.

»V Louvru obstaja šibkost – in to popolnoma priznavam,« je dejala direktorica. Pohvalila je odziv varnostnikov, ki so hitro evakuirali stavbo, ko so zaznali vlom, a je priznala: »Tatov nismo zaznali pravočasno. Naša zunanja zaščita je bila prešibka.« Muzej se je v sredo znova odprl, Apolonova galerija pa ostaja zaprta.

Louvre je po nedeljskem ropu ponovno odprl vrata, a obiskovalce zdaj bolj kot umetnine privlači razbito okno, skozi katero so tatovi vdrli v Apolonovo galerijo. Na pločniku čez cesto vhoda v Louvre, ob Quai François Mitterrand, se je zbrala radovedna množica, ki je strmela v visoko okno, delno zakrito s črnimi zavesami – prav tisto, skozi katero so vdrli tatovi.

Štiričlanska tolpa še vedno na prostosti

Policija medtem še vedno išče štiričlansko tolpo, ki je v manj kot desetih minutah ukradla osem dragocenih kosov nakita, vključno z diamantno in smaragdno ogrlico, ki jo je cesar Napoleon nekoč podaril svoji ženi.

Krono cesarice Evgenije so v močno poškodovanem stanju našli v bližini muzeja. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Pri pobegu so tatovi izgubili krono iz 19. stoletja, posuto z diamanti, ki je pripadala cesarici Evgeniji. Čeprav so jo našli, je bila močno poškodovana – po besedah direktorice se je zdrobila, ko so jo tatovi iztrgali iz razstavne vitrine. »Prve ocene kažejo, da je mogoča občutljiva restavracija,« je dodala.

Des Carsova je razkrila, da je po ropu ponudila svoj odstop, a ga je ministrstvo za kulturo zavrnilo. Senatorjem je povedala, da že dolgo opozarja na slabo stanje muzeja.

Vidno razburjena je zavrnila medijske očitke, da je dajala prednost lastnemu udobju pred zaščito muzeja in njegovih zbirk.

»Globoko me boli, da so se opozorila, ki sem jih kot nekakšna žvižgačica izrekala, uresničila prav to nedeljo. V Louvru smo doživeli strašen spodrsljaj – in prevzela sem odgovornost zanj,« je dejala.