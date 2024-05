Dnevi kaosa med evropskimi desničarji

V nadaljevanju preberite:

Ena od gotovosti pred evropskimi volitvami je, da se bodo na njih stranke populistične in skrajne desnice močne okrepile. Veliko bolj negotovo je, ali bo iz tega lahko izhajal njihov večji vpliv na politiko na ravni EU. Stranke, ki so v evropskem parlamentu desno od EPP, so neenotne in razdrobljene.

Res pa je, da je bila Ursula von der Leyen že leta 2019 v evropskem parlamentu s tesno večino izvoljena tudi z glasovi Fidesza in poljske PiS, večja skupina socialistov, med njimi Milan Brglez in Tanja Fajon, pa je ni podprla. Socialisti svarijo Nemko pred povezovanjem z bolj desnimi strankami, če hoče dobiti njihovo podporo.