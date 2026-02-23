Dnevi usodnih odločitev za iranske ajatole

Glede na največjo koncentracijo ameriške vojske na Bližnjem vzhodu po iraški vojni je ukaz predsednika Donalda Trumpa za napad na Iran videti le še vprašanje časa in obsega. Republikanski prvak, ki usmerja največ pozornosti na zahodno poloblo, si lahko še premisli. Številni Iranci, ki že 47 let živijo pod teokratskim režimom, upajo, da si ne bo. Za to bi se morali ajatole strinjati s končanjem spornega jedrskega programa.

Trump je na svojem družbenem omrežju objavil mnenje vplivnega konservativca Marka Levina, ki dvomi, da se bo Iran nenadoma odrekel verski ideologiji iz 7. stoletja ter da bo vrhovni verski voditelj, ajatola Ali Hamenei, postal Mahatma Gandhi. »Težava niso pogajanja in diplomacija. Hamenei in drugi islamski nacisti so povedali, kaj hočejo, zato so v minulih tednih in letih poklali na desettisoče ljudi. Mislite, da bodo upoštevali kakršenkoli dogovor?«