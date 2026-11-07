Dnevnik velike vrnitve

»Nikar ne govorite, da se Aretha vrača, saj v resnici nikoli nisem odšla.« Tega stavka, ki ga je nekoč izgovorila velika Aretha Franklin, sem se spomnila, ko sem pripravljala kovček za odhod na Kitajsko. Prvič po … ne spominjam se, koliko let je minilo, odkar sem bila zadnjič v svoji duhovni domovini. Arethe Franklin se nisem spomnila v kontekstu svoje vrnitve – to bi bilo pretenciozno in brez zveze z realnostjo. Kitajska, sem pomislila, se vrača v moje življenje, v moj notranji svet. V resnici pa od tam ni nikoli odšla. To kolumno pišem dan pred svojim odhodom v Peking in nato še v Šanghaj, Hangzhou, Xiamen in Hongkong, kjer bova s kolegom Aljažem Vrabcem dva tedna preživela na povabilo veleposlaništva LR Kitajske v Ljubljani. In čeprav se zavedam, da se v svetu dogajajo izjemno pomembne ...