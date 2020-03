Do 1. maja »njet« za tujce

V Rusiji so z današnjim dnem vse do začetka maja zaprli meje za tujce. V po površini največji državi na svetu, kjer so doslej odkrili več kot sto okuženih s koronavirusom, o podobnih ukrepih omejevanja gibanja in druženja ljudi, kakor so jih uvedli na Zahodu, šele razmišljajo.



Danes popoldne so v Rusiji našteli šele 114 okuženih, a to je 22 odstotkov več kot dan poprej. Prejšnji teden so bila družabna omrežja polna zgražanj, da v Rusiji skorajda ni mogoče opraviti preizkusa, ali si okužen s to novo boleznijo, zdaj pa so obljubili, da bodo na dan opravili okoli 100 tisoč testov. Konec tedna bodo v Moskvi prenehale delovati vse šole in javne prireditve z več kot 50 obiskovalci, a v ponedeljek je veljalo, da ti ukrepi ne bodo posegli v delovanje restavracij, barov in fitnes klubov. A danes so vsi ruski mediji povzemali članek na spletišču Otkritije medija, ki je razkril, da moskovske oblasti razmišljajo o tem, da bi v primeru, če bi število okuženih »kritično naraslo«, že v petek v mestu uvedle »popolno karanteno«. Kaj naj bi to pomenilo, niso natančno pojasnili, a med ukrepi naj bi bilo tudi to, kar je postal vsakdan v številnih državah po Evropi: zaprtje barov in restavracij. Zvečer so moskovske oblasti zanikale, da pripravljajo »totalno zaprtje« mesta.

Prek spleta do ajdove kaše

V Rusiji so začeli zares omejevati družabno življenje šele danes. Zapirali so se muzeji, galerije, gledališča in filmske dvorane, do 10. aprila so »zamrznili« tekmovanje za državni nogometni pokal. Ljudje so se v zadnjih dnevih odpravljali po zaloge v trgovine, zlasti pa se je povečalo naročanje živil prek spleta. Od 9. do 15. marca so imele spletne trgovine, ki so bile prisiljene podaljševati roke dostave, od trikrat do štirikrat več dela kot prej, ljudje pa so naročali zlasti živila, ki imajo daljši čas trajanja: jedi v pločevinkah, testenine, največ povpraševanja pa je bilo po ajdovi kaši.



Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prebivalstvo posvaril pred prekomernim kopičenjem zalog. »Najpomembneje je, da ljudje dojamejo, da so razmere normalne, in da ne zapravljajo denarja za živila, ki jih bodo potem morali vreči stran,« je povedal med obiskom novega središča v ruski prestolnici, v katerem spremljajo razvoj dogajanj, povezanih s koronavirusom. Tudi znani zdravnik in voditelj televizijskih oddaj Alekdander Mjasnikov je začuden nad paniko, ki je zavladala po svetu in se počasi širi tudi po Rusiji. Po njegovih besedah okužba niso zelo »hude«, možnosti, da bi se Rusi okužili, pa zelo majhne. »Ugledni zdravniki so že večkrat povedali, da je tveganje za okužbo izjemno nizko, okoli 0,00001 odstotka,« je izjavil dr. Mjasnikov.



Rusija omejuje mednarodne letalske prevoze, danes so iz Aeroflota sporočili, da ne bodo več leteli tudi v Ljubljano. Iz državne agencije za civilno letalstvo Rosaviacija so sporočili, da bodo zaradi odpovedi mednarodnih poletov, ki jih je povzročil izbruh koronavirusa, ruske letalske družbe do konca leta utrpele okoli 100 milijard rubljev (nekaj več kot 1,2 milijarde evrov) izgube. Zaradi tega se zelo povečuje tveganje stečajev, je opozoril prvi mož Rosaviacije in drugi mož zveznega ministrstva za transport Aleksander Neradko. Letalske družbe so poleg malega in srednjega gospodarstva, turističnih in trgovskih podjetij ter finančnih ustanov med tistimi, ki jim bo ruska vlada poskušala pomagati s 300 milijardami rubljev (3,63 milijarde evrov), med vrsto ukrepov pa bodo tudi odprava davkov in ugodna posojila.