Največja ovira pri sklepanju mirovnega dogovora naj bi bila EU

Mirovna pogajanja med Ukrajino, Rusijo in ZDA so se ta teden nadaljevala. Trenutno je jasno vsaj to, da je ostalo nerešenih nekaj »podrobnosti«, kakor se je izrazil predsednik Donald Trump. Te pa so za obe vojskujoči strani ključnega pomena.

Ko so včeraj na ameriški televiziji NBC News podpredsednika ZDA J.D. Vancea vprašali, kaj je bila njegova največja frustracija, od kar je prevzel ta visoki položaj, je na prvo mesto postavil dosedanji neuspeh pri sklenitvi dogovora o koncu ruske vojne proti Ukrajini. »Resnično smo mislili, in to ste že milijonkrat slišali od predsednika, da bo to najlažja vojna, ki jo lahko rešimo. Če bi mi bili rekli, da je mir na Bližnjem vzhodu lažje doseči kot mir v vzhodni Evropi, bi vam odgovoril, da ste nori,« je izjavil. A ostaja optimističen, je dodal. »Dosegli smo velik napredek, a nismo še povsem pri cilju. Obstaja upanje, da bodo v naslednjih nekaj tednih na tem področju dobre novice,« je še povedal ameriški podpredsednik.