Do domače vasi so lahko prišli le po  800 metrov visokih lestvah

Ko je njihova zgodba prišla v javnost, so prebivalci vasi na klifu dobili varnejše, kovinske lestve. FOTO: CGTN

V vasi bodo razvijali turizem

Odmaknjena revna vasica Atulie'er v kitajski provinci Sečuan je v kitajski in svetovni javnosti postala znana leta 2016, ko so mediji objavili fotografije vaščanov, ki se do svoje vasi na osemsto metrov visok klif vzpenjajo po bambusovih lestvah. Kmalu so oblasti vaščanom pomagale tako, da so dale zgraditi varnejše, kovinske lestve. Zdaj pa so za večino gospodinjstev v okviru programa odprave revščine zgradili nova stanovanja v mestu v dolini in jih preselili tja, poroča BBC.Za vas, v kateri je živelo nekaj čez sto gospodinjstev manjšinskega ljudstva Yi, je pred tem slišal le malokdo, zelo revni prebivalci pa so dejstvo, da so morali otroke, potrebščine in hrano prenašati po nevarnih lestvah po steni prepadnega klifa, jemali kot samoumevno. Šele zgroženi novinarji so opozorili nanje in na njihovo nevarno življenje. Sedanji prebivalci se namreč spomnijo najmanj sedmih sovaščanov, ki so z lestev omahnili v smrt.Nekaj čez osemdeset gospodinjstev je zdaj po zelo subvencionirani ceni dobilo stanovanja v sedemdeset kilometrov oddaljenem mestu Zhaojue, trideset družin pa bo ostalo v domači vasi, vendar tudi tem oblasti obljubljajo boljše čase. Vas naj bi namreč postala turistična privlačnost, do nje naj bi zgradili vzpenjačo, v hišah bi uredili prenočišča za goste, družine, ki so ostale, pa bi s tem dobile redno zaposlitev. Za oboje bo to velika sprememba v načinu življenja, kakršnega so sami in njihovi predniki živeli že vrsto generacij.Program odprave revščine na kitajskem je spodbudil kitajski predsednikV zadnjih petih letih so v okviru tega programa v nove hiše ali stanovanja v bolj urbanih območjih preselili kakšnih pet milijonov najbolj revnih Kitajcev iz najbolj odmaknjenih, pozabljenih območij. A cilja, da bi poskrbeli za vse najbolj revne do konca letošnjega leta, Kitajski najbrž ne bo uspelo uresničiti, saj pod mejo revščine, ki na Kitajskem znaša okrog 300 evrov dohodka na osebo na leto, po podatkih iz leta 2017 živi okrog trideset milijonov prebivalcev.Pri tem pa nekateri skeptiki opozarjajo, da so preseljevanja revnih v nova stanovanja včasih zanje preveliko finančno breme. Kljub visokim subvencijam namreč nekaj denarja za nova stanovanje vendarle morajo prispevati sami in zato se nekateri pretirano zadolžujejo.