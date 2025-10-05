Do Grete Thunberg v izraelskem priporu nasilni

Švedska aktivistka Greta Thunberg, ki je sodelovala v humanitarni flotilji Sumud, katere namen je bil prebiti izraelsko blokado Gaze, naj bi bila v priporu deležna nasilja izraelskih sil. Med drugim naj bi prejela premalo vode in hrane, prisiljena naj bi bila tudi poljubiti izraelsko zastavo. Zdaj je mlada švedska aktivistka že na varnem.

Greta Thunberg FOTO: Izraelsko zunanje ministstvo/Reuters

Humanitarna flotilja Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo okrog 45 ladij z več sto aktivisti, politiki, novinarji in humanitarci. Med njimi je bila tudi Greta Thunberg.

Izraelska mornarica je vse ladje prestregla. Aktiviste so pridržali in napovedali njihovo deportacijo v Evropo.

Okoli 137 aktivistov je v soboto pristalo v Istanbulu. Ob tem jih je več poročalo o nasilju izraelskih sil nad švedsko aktivistko, ki naj bi jo med drugim prisili v poljubljanje izraelske zastave, poroča portal katarske televizije Al Jazeera.

Thunberg je medtem v korespondenci s predstavniki švedske ambasade navedla, da je med pridržanjem prejela premalo vode in hrane, poroča Guardian. O nevzdržnih razmerah med pridržanjem so poročali tudi drugi. Po pričevanju turške udeleženke flotilje so bili med drugim prisiljeni piti vodo iz stranišča.

»Pred našimi očmi so malo Greto [Thunberg] vleki za lase, jo pretepli in prisilili, da je poljubila izraelsko zastavo. Storili so ji vse, kar si je mogoče zamisliti, kot opozorilo drugim,« je turški aktivist Ersin Çelik, udeleženec flotilje Sumud, povedal agenciji Anadolu.

Lorenzo D’Agostino, novinar in še en udeleženec flotilje, je po vrnitvi v Istanbul povedal, da so Thunbergovo »zavili v izraelsko zastavo in jo paradirali kot trofejo«.