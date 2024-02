Izrael je ponoči nadaljeval z napadi na Gazo. Do jutra so ubili 99 ljudi, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo. Vojska je merila tudi na Rafo na skrajnem jugu palestinske enklave, kjer je okoli 1,5 milijona ljudi (v mesto z manj kot 200.000 prebivalci se je med vojno zateklo 1,3 milijona beguncev). Rafa je zadnji večji kraj v Gazi, ki ga še niso zasedle izraelske kopenske sile.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, v senci nasilja potekajo diplomatska prizadevanja za prekinitev ognja. Član izraelskega vojnega kabineta Beni Ganc, ki je minuli teden 10. marec navedel kot skrajni rok za kopensko ofenzivo v Rafi – če Hamas prej ne vrne zajetih talcev – je povedal, da obstajajo prizadevanja za nov načrt vrnitve talcev.

V Izrael bo danes iz Egipta prispel odposlanec Bele hiše za Bližnji vzhod Brett McGurk, navaja AFP. Da je v Kairu tudi njihov vodja Ismail Hanija, je potrdilo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Vodja humanitarne službe ZN Martin Griffiths pa je izkoristil aktualno srečanje zunanjih ministrov skupine G20 v Braziliji, da je šefe diplomacij najvplivnejših držav na svetu pozval, naj izkoristijo svojo moč za dosego miru v Gazi. V zapisu za katarsko televizijo Al Džazira je opozoril, da bosta v nasprotnem njihov molk in neukrepanje pomenila, da bo »več žensk in otrok odvrženih v odprte grobove v Gazi«.

Po Hamasovem napadu na jugu Izraela 7. oktobra lani je v Gazi v izraelskih napadih umrlo več kot 29.000 ljudi, skoraj 70.000 je ranjenih, 80 odstotkov prebivalstva pa razseljenega. Razmere so se zaostrile tudi na Zahodnem bregu, od koder vsakodnevno poročajo o racijah, aretacijah, zasegih orožja in smrtnih žrtvah. Ponoči so IDF, Šin Bet in mejna policija po navedbah Hareca aretirali 17 ljudi ter zasegli orožje in uničili eksplozivo. Od začetka vojne so pridržali že 3200 ljudi, več kot 1350 naj bi jih bilo povezanih s Hamasom.

FOTO: Said Khatib/AFP

V terorističnem napadu na Zahodnem bregu ena smrtna žrtev

Iz judovske naselbine Male Adumim na Zahodnem bregu so danes dopoldne poročali o terorističnem napadu, v katerem je umrl en človek, osem pa je bilo ranjenih. Trije osumljenci, mladeniči iz okolice Betlehema, naj bi se v avtomobilu s palestinskimi registrskimi tablicami pripeljali na nadzorno točko pri vhodu v naselbino in iz njega streljali na mimoidoče avtomobile. Po navedbah policije so dva napadalca ubili, enega pa ranili.

Kraj dogodka si je nato ogledal izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in poudaril, da bi bila lahko škoda veliko večja, če policija in prebivalci ne bi bili oboroženi. Še enkrat je ponovil, kar je pred časom dejal arabsko-izraelskemu voditelju TV-oddaje, in sicer, da so življenja judovskih prebivalcev Judeje in Samarije, kot imenujejo Zahodni breg, vredna več od svobode gibanja palestinskih prebivalcev. Napovedal je, da se bo še naprej boril za prepreke in prepovedi.

Trije osumljenci, mladeniči iz okolice Betlehema, naj bi se v avtomobilu s palestinskimi registrskimi tablicami pripeljali na nadzorno točko pri vhodu v judovsko naselbino in iz njega streljali na mimoidoče avtomobile. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Vodja WHO: Gaza je postala območje smrti

»Zdravstvene in humanitarne razmere v Gazi so nečloveške in se še naprej slabšajo. Gaza je postala območje smrti. Velik del ozemlja je uničen,« je včeraj na tiskovni konferenci poudaril vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

»V kakšnem svetu živimo, če ljudje nimajo dostopa do hrane in vode, če na zdravstvene delavce med opravljanjem njihovega poslanstva padajo bombe, če se morajo bolnišnice zapirati, ker nimajo elektrike in zdravil, ob tem pa so tarča vojaških operacij,« se je vprašal.

Nadaljujejo se tudi opozorila o lakoti, ki grozi večjemu delu prebivalstva Gaze. »Huda podhranjenost se je od začetka vojne močno povečala, z manj kot odstotka je na nekaterih območjih v Gazi narasla na več kot 15 odstotkov, zaradi česar je ogroženih še več življenj,« je povedal in se zavzel za takojšnjo prekinitev ognja, osvoboditev talcev in neomejen dostop humanitarne pomoči. »Človečnost mora prevladati,« je poudaril.

V Gazi je bilo od začetka vojne ubitih že več kot 29.000 ljudi. FOTO: Ibrahim Abu Mustafa/Reuters

ZDA ICJ pozvale, naj ne odredi umika Izraela z okupiranih ozemelj

Izraelski parlament je včeraj odločno podprl deklaracijo, ki nasprotuje enostranskemu priznanju palestinske države in vsiljevanju mirovnega sporazuma med Izraelom in Palestinci. Pot do slednjega pogojuje z neposrednimi pogajanji med obema stranema, brez kakršnihkoli vnaprejšnjih pogojev, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

»Kneset se je danes z veliko večino združil proti poskusu, da bi nam vsilili ustanovitev palestinske države. Ta odločitev bi škodovala miru in pošilja jasno sporočilo mednarodni skupnosti,« je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu, potem ko je njegova stranka Likud objavila rezultate glasovanja.

FOTO: Said Khatib/AFP

Za deklaracijo je glasovalo 99 od 120 poslancev, devet poslancev pa ji je nasprotovalo. V luči tega je Netanjahu zatrdil, da se ne spomni, da bi kateri predlog imel tako široko podporo, poroča španska tiskovna agencija EFE.

V Haagu se medtem nadaljuje postopek proti Izraelu, v katerem mu 52 držav, med njimi Slovenija, očita sporno delovanje na zasedenih palestinskih območjih: v Gazi, vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu. Postopek se je začel v torek, Slovenija bo svoja stališča predstavila jutri. Danes so na vrsti Kitajska, Iran, Irak, Irska, Japonska, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Libija, Luksemburg, Malezija in Mavricij.

ZDA so včeraj meddržavno sodišče pozvale, naj ne odredi takojšnjega umika Izraela z okupiranih ozemelj. Kot je dejal pravni svetovalec State departmenta, vsak korak proti temu zahteva upoštevanje potreb Izraela po varnosti.