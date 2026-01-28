Do pomladi bi lahko vojna v Ukrajini terjala dva milijona žrtev

Vojna med Rusijo in Ukrajino je od začetka konflikta terjala skoraj dva milijona žrtev, mednje sodijo tako pogrešani in poškodovani kot tudi smrtne žrtve, v raziskavi navaja ameriška neprofitna raziskovalna organizacija Center for Strategic and International Studies.

Glede na njihove podatke je Rusija izgubila okoli 325.000 življenj, v vojnih pa je bilo skupno prizadetih 1,2 milijona Rusov. Tudi Ukrajina je utrpela velike izgube. Zaradi vojne je umrlo med 100.000 in 140.000 ljudi, vseh žrtev pa je po ocenah raziskave več kot pol milijona.

»Skupno število ruskih in ukrajinskih žrtev je okoli 1,8 milijona ljudi, do pomladi 2026 pa bi lahko število naraslo do dva milijona,« so po navedbah Guardiana zapisali v raziskavi.

Glede na podatke Združenih narodov število uradno potrjenih civilnih smrtnih žrtev znaša skoraj 15.000, pravo število pa naj bi bilo še veliko večje.

Napad na Odeso je terjal tri smrtne žrtve, več deset je bilo poškodovanih. FOTO: Nina Liashonok/Reuters

Dejansko število žrtev vojne v Rusiji ostaja skrbno varovana državna skrivnost. Zadnje uradno število žrtev je rusko ministrstvo za obrambo izdalo septembra 2022, in sicer naj bi do takrat Rusija utrpela 5937 žrtev, navaja tiskovna agencija AFP. Ruska veja medijske hiše BBC in neodvisni medij Mediazona, ki se zanašata na javno dostopne podatke, kot so osmrtnice, sta ugotovila, da je v štirih letih vojne umrlo več kot 163,000 ruskih vojakov. Ocenjujejo, da je število smrtnih žrtev najverjetneje še večje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je februarja 2025 za NBC dejal, da je njegova država od začetka vojne izgubila skoraj 46.000 vojakov, več deset tisoč pa jih je pogrešanih ali v ujetništvu. Tuji analitiki trdijo, da je navedeno število žrtev najverjetneje prenizko.

Zelenski napad na vlak označil za terorizem

Ruski dron je v torek zadel potniški vlak na severovzhodu Ukrajine. V napadu v Harkovski oblasti je umrlo pet ljudi, Zelenski pa je napad označil za teroristični. Na omrežju telegram je zapisal, da je bilo na vlaku več kot 200 potnikov, vključno z 18, ki so bili v napadenem vagonu. »Vsak ruski napad spodkopava diplomacijo, najbolj pa prizadene naše partnerje, ki si prizadevajo za končanje vojne,« je še zapisal.

Na potniškem vlaku je bilo v času ruskega napada več kot 200 potnikov. FOTO: Kharkiv Regional Prosecutor's Of/Reuters

Bombardiranje vlaka je bilo del serije ruskih napadov z droni in raketami. Umrlo je deset ljudi, številni pa so ranjeni, med njimi nosečnica in dva otroka.

Trije so umrli in 32 je bilo poškodovanih v napadu z dronom na Odeso, kjer je ogromno škodo utrpela elektrarna, so po navedbah Guardiana sporočili iz zasebnega energetskega podjetja DTEK. Minister za energijo Denis Šmigal je dejal, da je 710.000 prebivalcev Kijeva zaradi ruskih napadov ostalo brez elektrike in brez ogrevanja. Zaradi izredno nizkih zimskih temperatur pomanjkanje virov ogrevanja za Ukrajince predstavlja smrtno nevarnost.