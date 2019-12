Dobra in slaba novica za katalonsko politiko

Kaj pa Puigdemont in Comín?



Slaba novica za Torro

Medtem ko katalonsko-španskemu zapletu v grobem ni videti konca, vsaj politično ne, je drobne spremembe vendarle opažati, če ne navznoter, pa od zunaj. Danes zjutraj je sodišče EU v Luksemburgu odločilo, da zaprtemu katalonskemu evroposlancuže nekaj časa pripada imuniteta.Po odločitvi evropskih sodnikov bi moral nekdanji katalonski podpredsednik uživati imuniteto vse od 26. maja, ko so ga katalonski volivci potrdili za evropskega poslanca: zatorej bi ga morali izpustiti na prostost takoj, ko mu je bil dodeljen sedež v parlamentu. Ker je bil takrat v priporu, so bile španske sodne oblasti, kot piše katalonska tiskovna agencija, dolžne prositi evropski parlament za dovoljenje, da ga smejo še naprej zadrževati za zapahi. Tega kajpada niso storile in zato ni mogel niti zapriseči kot evropski poslanec niti zasesti stolčka.Kot je znano, je špansko vrhovno sodišče prvega moža ERC, Republikanske levice Katalonije, ki se vse od ustanovitve leta 1931 zavzema za neodvisno republiko Katalonijo, oktobra obsodilo na 13 let zapora. Kaznovali so ga zaradi vstajništva, h kateremu je kot podpredsednik generalitata pozival med spodletelim osamosvajanjem jeseni 2017.Španska stran že ves čas interpretira, da uživajo evroposlanci imuniteto (šele) po tem, ko so že prisegli, medtem ko je Junqueras opozarjal, da imuniteta nastopi v trenutku, ko so javno razglašeni rezultati, čemur je zdaj prikimalo tudi sodišče v Luksemburgu. Odločitev bi morda lahko vplivala na usodo nekdanjega predsednika Katalonijein nekdanjega ministra za zdravje: oba že več kot dve leti živita v eksilu v Belgiji, oba sta bila izvoljena za evroposlanca, a nista smela zasesti položaja, in obema grozi morebitni izgon iz Belgije; ta teden je belgijsko sodišče preložilo odločanje o njuni izročitvi Španiji na začetek februarja. Špansko vrhovno sodišče sicer vztraja, da jima evroposlanska imuniteta ne pripada.Medtem ko je odločitev sodišča EU dobra novica za Junquerasa, pa je precej slabša vest dosegla katalonskega predsednika. Višje sodišče v Kataloniji ga je za leto in pol »politično diskvalificiralo«, zato ker med predvolilno kampanjo za španske parlamentarne volitve letošnjo pomlad z vladne palače ni (pravočasno) odstranil independentistične simbolike: rumeno pentljo kot znamenje solidarnosti in podpore katalonskim voditeljem za zapahi. Sodišče mu je hkrati zapovedalo denarno kazen v višini 30.000 evrov, sodba pa še ni pravnomočna. Kot je brati, se lahko predsednik pritoži na špansko vrhovno sodišče; torej na instanco, ki je oktobra obsodila independentistične voditelje na visoke zaporne kazni. Če pa pritožbe ne bo, se bo moral Torra, ki je »glas« Carlesa Puigdemonta v Kataloniji, že v nekaj dneh za poldrugo leto posloviti od položaja.