FOTO:Dobri novi časi dolgočasnega novinarstva

Mineva 20 let od filma Prebujena vest Michaela Manna, v katerem Al Pacino kot televizijski producent odmevne oddaje z vprašanjem sodelavcem – »Ali smo novinarji ali poslovneži?« (Are we news or businnessmen?) – nehote naznani konec medijskega romantičnega idealizma. A čeprav novinarji ne nosijo več sveta na svojih plečih, je na male zaslone v zadnjem času prišla vrsta serij, ki tematizirajo prav njihovo delo in delo njihovih lastnikov. Videti je, da obrt, ki sama sebi že dve desetletji oznanja smrt ali vsaj počasno umiranje, ostaja relevantna in interesantna, da od nje ne more odvrniti pogleda niti zelo tekmovalna ...