Dobri stiki in ena kontroverza

Sopredsednica skupine Zelenih v evropskem parlamentu Terry Reintke je glavna kandidatka za vodjo nemških in evropskih Zelenih na volitvah EU, kar bi jo uvrstilo tudi v tekmo za položaj predsednice evropske komisije. Mlada, 36-letna nemška političarka ima dobre stike v Bruslju. Potem ko je Ska Keller, ki je Zelene vodila na volitvah leta 2019, odstopila s položaja sopredsednice skupine, je Reintke oktobra prevzela to vlogo.

Večina strank v Nemčiji se je že odločila, koga bo poslala v volilno tekmo. Kljub temu se bodo nemški Zeleni o svojem glavnem kandidatu odločili šele novembra, zato »še ni povsem odločeno, čeprav je zelo verjetno, da bom kandidatka«, je povedala za Euractiv. »To je nekaj, kar me vsekakor mika«, je dodala in pojasnila, da njen življenjepis in to, »kje je moje srce v politiki«, jasno določata pot k »evropski politiki«.

Postopek vodilnih kandidatov

Z njo je povezan tudi neki spor. Leta 2014 je kot 27-letna, pravkar izvoljena poslanka o svojem prvem tednu na položaju poročala na youtubu in pripomnila, da jo »jezi«, s kakšnimi »čudnimi ljudmi« mora sedeti v odborih, izpostavila je poslanko AfD Beatrix von Storch. »Zagotovo bo precej nadležna s toliko homofobnimi in antifeminističnimi izpadi.« Izjave so sprožile kritike o njeni sposobnosti sodelovanja s poslanci nasprotnih političnih opcij – četudi s prikupnim dekliškim šarmom je pokazala, da je ne zanimajo globlje vsebinske razprave, in da verjame, da je že pred vsako razpravo prepričana o svoji resnici.

Postopek vodilnih kandidatov omogoča evropskim strankam, da interno izberejo vodjo volilne kampanje za EU, ki bo postal kandidat za predsednika komisije. Vendar je sistem v negotovosti, saj so članice na zadnjih evropskih volitvah preglasovale kandidate v korist zunanjega imena, Ursulo von der Leyen so za zaprtimi vrati izbrali voditelji Unije.