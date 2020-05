Dobro leto po požaru odprli trg pred katedralo Notre-Dame

Francoski škof Philippe Christory blagoslavlja ponovno odprt trg. FOTO: AFP

Trg pred katedralo, ki jo je požar aprila lani močno poškodoval, so z uradno slovesnostjo znova odprli ob 15. uri. Slovesnosti so se udeležili pariška županjafrancoski minister za kulturo, general, ki nadzoruje obnovo cerkve, in pariški nadškof. Zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19 so vsi nosili zaščitne maske.»Notre-Dame je duša Pariza,« je ob tem povedala županja Pariza po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.Pariški nadškof pa je poudaril, da je to, da so trg odprli na binkoštno nedeljo »izjemen znak«, »osvoboditev«, navaja francoska televizija BFMTV.Trg je bil vse do danes zaprt zaradi velike onesnaženosti z ostanki svinca, ki se je stopil pri požaru, veter pa je snov raznesel po širšem območju okoli Notre-Dame. Trg so večkrat očistili, a se je onesnaženost zmanjšala šele zdaj. Redno ga bodo sicer čistili tudi po odprtju.Sredi aprila je minilo eno leto, odkar so znamenito pariško katedralo Notre-Dame zajeli uničujoči plameni. Škoda je bila velika - požar je uničil leseno ostrešje, dele obokanega stropa, zrušil se je tudi 93 metrov visok s svincem prekrit leseni stolpič iz 19. stoletja. Danes se nad mogočnim biserom gotske arhitekture dviga žerjav, cerkev je odeta v gradbene odre, na katerih pa je delo zastalo zaradi širjenja novega koronavirusa. Cilj kljub temu zaenkrat ostaja obnova do leta 2024.