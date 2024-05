Dodik je začasno ustavil ofenzivo na nevladnike

V nadaljevanju preberite:

Razvpiti predlog zakona o posebnem registru in javnosti dela neprofitnih organizacij na območju entitete Republika Srbska, ki bi olajšal nadzor nad majhno, toda glasno skupino medijev in nevladnih organizacij, ki opozarjajo na korupcijo, zlorabe in škodo, ki jo povzroča državljanom režim predsednika Milorada Dodika, je umaknjen iz parlamentarnega postopka.