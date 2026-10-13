Dodik razburja s kupovanjem Trumpove ljubezni

Kanadska lobistična družba Dickens & Madson Canada (D&M) je v prvi polovici leta zastopala entiteto Republika Srbska z »namero, da bi si zagotovila neodvisnost od Bosne in Hercegovine«. Iz poročil družbe izhaja, da je pri oblasteh Izraela, Savdske Arabije in drugih držav iskala podporo za krepitev položaja te entitete, katere »uradniki si želijo neodvisnost od BiH«. A to ni edina lobistična pogodba, ki so jo oblasti Republike Srbske sklenile v preteklosti.

»V okviru zastopanja Republike Srbske in njenega cilja doseganja neodvisnosti od Bosne in Hercegovine je imel D&M več srečanj z uradom prestolonaslednika Savdske Arabije in uradom izraelskega predsednika,« piše v poročilu, ki ga mora lobistična družba predložiti skladno z ameriškim zakonom o registraciji tujih agentov (Fara).

Družba je navedla, da sta obe vladi v dobrih odnosih tako z Republiko Srbsko kot z BiH, ter izrazila »interes za neodvisnost Republike Srbske«. Po njenih navedbah naj bi vprašanje neodvisnosti Republike Srbske obravnavali tudi z ameriškimi oblastmi.

Vlada Republike Srbske je kanadski družbi za lobiranje doslej izplačala štiri milijone dolarjev. Trenutno poteka še eno šestmesečno obdobje lobiranja. Podatki o nakazilih zanj bodo na voljo šele v naslednjem poročilu.

Ustavno sodišče BiH na nogah

Ustavno sodišče BiH je zaradi te pogodbe in dolgotrajnega lobiranja Republike Srbske v ZDA prepovedalo vsa izplačila iz proračuna entitete na podlagi pogodbe z D&M. Prepoved zajema tudi financiranje drugih lobističnih dejavnosti, ki jih agencije izvajajo za Republiko Srbsko za cilje, ki so »v nasprotju z ustavo BiH, odločitvami ustavnega sodišča in institucij BiH«.

Po poročanju medijev v BiH lobistično družbo s sedežem v kanadskem Montrealu vodi njen ustanovitelj Ari Ben-Menashe, izraelsko-kanadski poslovnež, ki o sebi trdi, da je nekoč deloval v izraelskih obveščevalno-varnostnih strukturah. Ben-Menashe je v preteklosti med drugim lobiral za sudanski prehodni vojaški svet, za burmansko vojaško hunto, del denarja za lobiranje za nekdanjega kirgiškega voditelja Sadirja Žaparova je na njegove račune prišel iz Rusije. Poleg entitete Republika Srbska ima kanadska agencija naročnike še v Sudanu, Vanuatuju in Kirgiziji.

Da imata predsednika dveh tradicionalno nasprotujočih si velikih sil zares veliko skupnega in predvsem, da sta jim oba lahko koristna, so v Srbiji dojeli že zdavnaj. Na sliki eden od številnih tovrstnih muralov na beograjskih ulicah. Foto

Kanadski Izraelec ni edini, ki mu diši denar iz BiH

Kanadska agencija ni edina, ki je za javni denar izboljševala podobo Republike Srbske v vplivnih zahodnih krogih. Kot so nedavno poročali za ameriški časnik New York Times, sta vodilna politična svetovalca Donalda Trumpa, Chris LaCivita in James Blair, obiskala Bosno in Hercegovino ter svetovala proruskemu voditelju bosanskih Srbov Miloradu Dodiku, ki se je zaradi obsodbe moral posloviti od položaja predsednika entitete Republika Srbska ter se umakniti iz politike.

Poznavalci razmer v BiH že dolgo opozarjajo, da Dodik za lobiranje namenja visoke zneske javnega denarja, vendar so njihova opozorila doslej naletela na malo odziva. Širšo pozornost je pritegnilo šele poročanje vplivnega medija o sodelovanju LaCivite, nekdanjega višjega svetovalca v Trumpovi predsedniški kampanji, in Blaira, vodje organizacije Maga, ki zbira sredstva za podporo Trumpu. Blair je v zameno za več sto tisoč dolarjev svetoval Dodiku pred splošnimi volitvami v BiH.

Razkritje tega sodelovanja je povzročilo val kritik iz ameriške republikanske stranke. Z napovedjo, da bo preveril morebitno nasprotje interesov pri delovanju njegovih svetovalcev in, če bo treba, ukrepal, se je odzval tudi Trump, ki je sicer Dodika, ideološkega zaveznika, že pred tem umaknil z ameriškega seznama sankcioniranih posameznikov.

Da so velikanske količine kapitala ne povsem pojasnjenega izvora iz Republike Srbske v preteklosti prišle v Slovenijo, smo večkrat pisali tudi v Delu. Kako bo ta kapital pomagal izboljšati podobo Republike Srbske in Dodika v Sloveniji, bomo še videli. Da je Slovenija za Srbe iz BiH in iz Srbije zelo pomemben prostor, je pokazal tudi septembrski obisk patriarha Srbske pravoslavne cerkve Porfirija v Ljubljani, kjer se je srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo.

Šarmiranje Trumpovega kroga

Dodikova strategija delovanja v ZDA presega zgolj lobiranje v korist Republike Srbske, so opozorili naši sogovorniki v BiH. Gre za sistematično pletenje mreže stikov z ljudmi, ki imajo dostop do ameriške administracije, republikanske politične infrastrukture in kroga okoli predsednika Donalda Trumpa.

»Po podatkih iz prijav ameriškemu ministrstvu za pravosodje je Republika Srbska od začetka lanskega leta lobistom in političnim operativcem, povezanim s Trumpovim krogom, uradno plačala več kot osem milijonov ameriških dolarjev. Koliko nakazil je bilo neuradnih, je drugo vprašanje,« je poudaril Zijad Bećirović, direktor ljubljanskega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes.

Zaradi preteklih vlog LaCivite in Blaira v Trumpovi predsedniški kampanji, pomena njunega dela za Republiko Srbsko ni mogoče relativizirati kot zgolj običajno komercialno svetovalno delo, obenem bi bilo prenagljeno njun politični vpliv enačiti z uradno politiko ameriške administracije. Tudi Trump je izjavil, da sta LaCivita in Blair njegova zunanja svetovalca, ne uradna uslužbenca, ter napovedal, da bo preveril, ali sta v navzkrižju interesov.

Naši sogovorniki v BiH so spomnili, da entiteta Republika Srbska že leta vlaga znatna sredstva in »šarmira« Američane tudi s pomočjo Američanov srbskih korenin, da bi spremenila percepcijo svoje politike v Washingtonu in se zbližala z republikanskimi krogi. V tem smislu je mogoče razumeti tudi poročila ameriških medijev o vlogi lobista Alexa Garcie pri pripravi srečanja srbske članice predsedstva BiH Željke Cvijanović z vodjo Trumpovega kabineta Susie Wiles.

Pomembno je govoriti isti jezik

Vprašanje Republike Srbske so tako razmeroma uspešno potegnili iz zgolj regionalnega in evropskega konteksta ter ga predstavili v ameriškim poslušalcem razumljivi govorici o konservativizmu, obrambi verskih svoboščin do avtonomije in volilne integritete.

»To je del politične komunikacije, ki poskuša mimo diplomatskih kanalov neposredno doseči središča političnega vpliva v Washingtonu. Ta strategija se razvija po lanski odpravi ameriških sankcij Dodiku in njegovemu političnemu krogu. Kljub različnemu razumevanju razlogov za takšno odločitev je odprava sankcij pomembna sprememba ameriškega pristopa do Dodika, njegovi stiki v Washingtonu so s tem dobili dodatno politično težo,« je ocenil Bećirović.

Čeprav v BiH kroži v javnosti precej ugibanj o zneskih, ki so bili porabljeni za lobiranje v nasprotju z interesu BiH, se sogovorniku zdi pomembnejši odgovor na vprašanje, kako takšna omrežja lahko vplivajo na podobo BiH v Washingtonu in koliko se na tak način poskuša spremeniti ali internacionalizirati notranjepolitične odnose v BiH.

»Vpliv se danes ne gradi več samo prek veleposlaništev in klasičnih diplomatskih kanalov. Čedalje pomembnejšo vlogo imajo politični svetovalci, lobistična podjetja, mislišča, odvetniške pisarne, donatorji in neformalne mreže političnega dostopa. Republika Srbska je v Washingtonu razvila aktivno in finančno pomembno strategijo delovanja,« je poudaril Bećirović.

Del notranjepolitičnih procesov poskuša vodstvo Republike Srbske s takšnimi prijemi prenesti iz domačih institucij v mednarodna središča moči, Washington je v tem smislu posebej pomemben. Lobiranje samo po sebi ni težava, saj gre za legitimen instrument političnega delovanja, če je pregledno, zakonito in finančno preverljivo. Težava nastane, ko ni več jasno, kje se konča legitimno zastopanje interesov in kje začne kupovanje dostopa in političnega vpliva.

Strokovnjakinja za politično komuniciranje Nataša Tešanović ocenjuje, da možnosti za pomilostitev Milorada Dodika niso zanemarljive. Foto Osebni Arhiv Nataša Tešanović Delo

Dodiku se zvezde nasmihajo tudi doma

Izidi splošnih volitev v BiH so znova postavili med zmagovalce stranko SNSD pod vodstvom Milorada Dodika. Po obsodbi zaradi poskusov rušenja BiH je Dodiku namreč prepovedano delovanje v politiki BiH, lahko pa vodi stranko. Ker je v tričlansko predsedstvo poleg njegove Željke Cvijanović znova izvoljen tudi bošnjaški predstavnik Denis Bećirović, za hrvaško predstavnico pa Srbom naklonjena kandidatka HDZ BiH Darijana Filipović, Dodik upa, da bo ženski dvojec v predsedstvu s preglasovanjem dosegel njegovo pomilostitev.

»Možnost pomilostitve s preglasovanjem je trenutno zelo aktualna tema, o kateri si pravni strokovnjaki v obeh entitetah nasprotujejo. Zakon o pomilostitvi predsedstvu izrecno podeljuje pristojnost, da s pomilostitvijo odpravi ali skrajša sodno izrečeno prepoved opravljanja javne politične funkcije, ne določa pa, ali je za sam postopek odločanja potreben konsenz,« je pojasnila Nataša Tešanović, neodvisna strokovnjakinja za politično komunikacijo v BiH.

Pravni strokovnjaki, ki zagovarjajo stališče, da so za pomilostitev nujni vsi trije glasovi, se sklicujejo na 43. člen poslovnika predsedstva, ki govori o prenesenih pristojnostih (pooblastilo za podelitev pomilostitve je ena od takšnih pristojnosti, ki jo je parlamentarna skupščina BiH predhodno prenesla na predsedstvo).

»Če bi predsedstvo sprejelo takšno odločitev s preglasovanjem enega od članov, bi to privedlo do odprave prepovedi opravljanja funkcije in s tem omogočilo novoizvoljenemu predsedniku Republike Srbske Savu Miniću, da Dodiku podeli mandat za sestavo vlade entitete. Po tem scenariju bi bila edina možnost za preglasovanega člana predsedstva uvedba postopka pred ustavnim sodiščem BiH,« je poudarila Nataša Tešanović.

Ustavno sodišče sprejema odločitve z večino glasov devetih sodnikov (po dva iz vsakega od treh konstitutivnih narodov in trije mednarodni sodniki), vendar je ena od posledic Dodikove politike, ki je privedla do njegove obsodbe, tudi dejstvo, da ustavno sodišče že nekaj časa deluje brez sodnikov iz Republike Srbske.

Ob tem je Nataša Tešanović, ki je v preteklosti delovala kot vidna urednica opozicijskih medijev v Republiki Srbski, opozorila, da bi lahko Dodik imel težavo, saj je ustavno sodišče tudi brez dveh srbskih članov sklepčno in je v preteklosti večkrat sprejemalo odločitve, pri katerih so se mednarodni sodniki pridružili bošnjaškim sodnikom in preglasovali preostale.

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/ Foto Delo

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