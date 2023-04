Dodik še zaostril secesionistično retoriko

V nadaljevanju preberite:

»Poskušam nagovoriti Hrvate, da sočasno zapustimo institucije BiH.« To je naslov besedila, ki ga je predsednik srbske entitete Republike Srbske Milorad Dodik v nedeljo objavil na svoji spletni strani. V besedilu, ki je dvignilo precej prahu zlasti med Bošnjaki, je Dodik zaostril svojo secesionistično retoriko in znova zagrozil z odhodom Srbov iz Bosne in Hercegovine.