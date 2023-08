Dodik zapira usta nasprotnikom, nasprotniki bi zaprli Dodika

V nadaljevanju preberite:

Kleveta bo na območju srbske entitete Bosne in Hercegovine kaznivo dejanje, potem ko je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik včeraj podpisal spremembo kazenskega zakonika entitete. Med spreminjanjem kazenskega zakonika entitete Dodiku zaradi kršenja kazenskega zakonika BiH grozi do pet let zapora. Moštvo odvetnikov, ki ga bodo branili, bo vodil beograjski odvetnik Goran Petronijević, pravni zastopnik obsojenega vojnega zločinca Radovana Karadžića.