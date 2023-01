Dodikova parada ponosa; nikomur zabavna, marsikomu grozna

V nadaljevanju preberite:

Proslavo ob dnevu Republike Srbske, ki jo je ustavno sodišče Bosne in Hercegovine razglasilo za neustavno, je predsednik RS Milorad Dodik opisal kot izkazovanje ljubezni in pripadnosti svojemu narodu. Dvomljivci si ob Dodikovem odlikovanju Vladimirju Putinu in ob pogledu na številne srbske in ruske zastave niso mogli pomagati, da ne bi posumili, da gre za poskus provokacije zlasti pripadnikov bošnjaškega naroda.