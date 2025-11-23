Dodikova stranka slavila že v soboto, čeprav je razlika le nekaj tisoč glasov

Vladajoča stranka v Republiki Srbski, Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD), ni čakala na uradno potrditev državne volilne komisije in je že v soboto zvečer razglasila zmago svojega kandidata Siniše Karana na predčasnih predsedniških volitvah v tej entiteti Bosne in Hercegovine.

Tiskovni predstavnik stranke Radovan Kovačević je medijem sporočil, da je po preštetih 95,61 odstotka glasov, ki so prispeli v njihov štab, Karan prejel 208.988 glasov, njegov najresnejši tekmec Branko Blanuša pa 200.558, kar kaže na tesen izid z razliko le nekaj tisoč glasov.

Nadaljevanje Dodikove politike ali obljuba sprememb?

Volilna tekma je bila osredotočena na spopad dveh konceptov. Siniša Karan, aktualni entitetni minister za visoko šolstvo in nekdanji minister za notranje zadeve, velja za tesnega sodelavca Milorada Dodika in je v kampanji odkrito napovedoval nadaljevanje njegove zapuščine.

Na drugi strani je stal Branko Blanuša, fakultetni profesor elektrotehnike in dolgoletni član opozicijske Srbske demokratske stranke (SDS). FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Na drugi strani je stal Branko Blanuša, fakultetni profesor elektrotehnike in dolgoletni član opozicijske Srbske demokratske stranke (SDS), ki je užival podporo večjega dela opozicije; ta je Dodikovo politiko označeval za grožnjo prihodnosti entitete in vladajočo strukturo obtoževal korupcije.

Kljub razglasitvi zmage s strani SNSD pa opozicija ohranja moč v prestolnici entitete. Župan Banjaluke Draško Stanivuković, ki je v kampanji podprl Blanušo, je objavil, da je opozicijski kandidat v tem mestu dosegel prepričljivo zmago s 13.000 glasovi prednosti, kar je pospremil z izjavo, da Banjaluka ostaja »oporišče opozicijskega boja« in »neosvojljiva trdnjava za SNSD«.

Apatija volivcev in sence nepravilnosti

Predčasne volitve, ki so bile razpisane po tem, ko je državna volilna komisija Miloradu Dodiku odvzela mandat zaradi pravnomočne obsodbe in prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika, so minile v znamenju volilne apatije.

Od približno 1,26 milijona volilnih upravičencev jih je svoj glas oddalo le okoli 35,8 odstotka, kar je drastičen padec v primerjavi z letom 2022, ko je na rednih volitvah glasovalo 53 odstotkov volivcev.

Predčasne volitve so bile razpisane po tem, ko je državna volilna komisija Miloradu Dodiku odvzela mandat zaradi pravnomočne obsodbe. FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Proces ni minil brez madežev. Koalicija nevladnih organizacij Pod lupo je poročala o več deset primerih volilnih nepravilnosti, med katerimi so izstopali pomanjkanje volilnega materiala, kršitve volilnega molka in pritiski na volivce, na tretjini volišč pa so zabeležili tudi t. i. družinsko glasovanje in zlorabe pomoči pri oddaji glasu.

Zmagovalec teh volitev bo funkcijo predsednika Republike Srbske opravljal manj kot leto dni, saj bodo oktobra prihodnje leto v BiH potekale redne splošne volitve, na katerih bodo volivci ponovno izbirali predsednika entitete za polni štiriletni mandat.