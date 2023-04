Dogovor med ZDA in Seulom dodatno zaostruje razmere na Korejskem polotoku

Vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, Kim Yo-jong, je danes opozorila, da bo washingtonska deklaracija o krepitvi vojaškega in varnostnega sodelovanja med ZDA in Južno Korejo dodatno zaostrila razmere na Korejskem polotoku, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Bolj ko so sovražniki odločeni prirejati (...) vojaške vaje in več jedrskih sredstev, kot jih nameščajo v bližini Korejskega polotoka, močnejše bo uveljavljanje naše pravice do samoobrambe,« je sporočila.

Predsednik ZDA Joe Biden in njegov južnokorejski kolega Yoon Suk-yeol sta v sredo sklenila t. i. washingtonsko deklaracijo za preprečevanje severnokorejske jedrske grožnje, v okviru katere bodo ZDA v Južno Korejo redno pošiljale jedrske podmornice in Seul vključile v svoje jedrsko načrtovanje. Ta v zameno ne bo razvijal lastnega jedrskega orožja.

Kim Yo-hong je v prispevku, ki ga je danes objavila severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA, washingtonsko deklaracijo opisala kot tipičen produkt skrajno sovražne politike ZDA in Južne Koreje do Pjongjanga.

»Zaradi tega bosta mir in varnost v severovzhodni Aziji in svetu izpostavljena le še večji nevarnosti, zato tega dejanja ne moremo nikoli pozdraviti,« je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zaradi dogovora je Pjongjang prisiljen odločneje ukrepati, da bi se spopadel z novim varnostnim okoljem, je še opozorila.

Tako v Washingtonu kot v Seulu se je v zadnjem času povečala zaskrbljenost zaradi jedrske grožnje, ki jo predstavlja Severna Koreja. Pjongjang namreč razvija taktično jedrsko orožje, ki lahko doseže Južno Korejo, obenem pa izpopolnjuje orožje dolgega dosega, ki lahko doseže ameriško celino.