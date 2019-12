Dogovor o prvem delu ameriškega trgovinskega sporazuma s Kitajsko

Predsednika ZDA in Kitajske. Foto Brendan Smialowski Afp

New York – »Soglašali smo z zelo veliko prvo stopnjo dogovora s Kitajsko!« je tvital predsednik, dogovor pa potrjujejo tudi v Pekingu. Republikanski prvak je že v četrtek ocenjeval, da se obe strani želita dogovora, saj bi v nasprotnem primeru kitajski izvoz v ZDA v vrednosti 160 milijard dolarjev že v nedejo zadele petnajst odstotne kazenske carine.ZDA in Kitajska sta se v treh letih republikanskega predsednika že približali dogovoru, a se je kitajska stran zadnji hip umaknila. Če bo tokrat drugače, bo Trump zabeležil pomembno trgovinsko zmago. V svojem tvitu že zdaj napoveduje »masivne« kitajske nakupe ameriških kmetijskih izdelkov, energetike, industrijskih izdelkov »in še veliko več«, v uradu ameriškega trgovinskega predstavništva pa naštevajo še strukturne reforme in druge spremembe v kitajskem gospodarskem in trgovinskem režimu do intelektualne lastnine, prenosa tehnologij, kmetijstva, finančnih dejavnosti in valutnih razmerij.Tokratne kazenske carine na izdelke kot prenosni telefoni, igrače in podobne potrošne dobrine bi neposredno prizadele veliko več običajnih Američanov od prejšnjih višanj, Trump pa napoveduje takojšnja pogajanja tudi o kazenskih carinah, ki jih je Kitajski nabil že prej. Sedanja ameriška administracija hoče zagotoviti odpiranje drugega največjega gospodarstva sveta.