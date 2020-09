Dogovor o Tiktoku sprejemljiv za ameriškega predsednika

Ameriški predsednikje včeraj odobril namero dogovora med ameriškim podjetjem Oracle in kitajskim podjetjem Bytedance, ki ima v lasti družbeno omrežje Tiktok. Dogovor bo predvidoma preprečil prepoved uporabe aplikacije Tiktok v ZDA, ki jo Trump želi uveljaviti, saj po njegovem aplikacija ogroža nacionalno varnost ZDA.Dogovor po navedbah Reutersa predvideva ustanovitev novega podjetja Tiktok Global s sedežem ZDA, ki bo imel v lasti Tiktok in katerega večina direktorjev bo iz ZDA (vključno z glavnim direktorjem). Oracle bo predvidoma imel v lasti 12,5-odstotni lastniški delež, za delnice (7,5 odstotkov) pa se zanima tudi Walmart. Izvršni direktor te trgovske multinacionalne korporacijebo po pisanju britanskega Guardiana predvidoma eden od vodilnih v Tiktok Global. Upoštevajoč, da bo, tako Reuters, 80 odstotkov Tiktok Globala v lasti kitajskega Bytedanca, ki je trenutno v 40-odstotni lasti investitorjev iz ZDA, bodo ameriški investitorji nadzorovali 53 odstotkov delnic novoustanovljenega podjetja.Iz Tiktoka so po navedbah STA sporočili, da bo sodelovanje z Oraclom in Walmartom rešilo varnostne pomisleke ameriške administracije in vprašanje prihodnosti platforme v ZDA. Oracle bo namreč skrbel za tehnološki vidik, gostil vse ameriške podatke in varoval druge sisteme, s čimer bodo izpolnili zahteve ZDA glede varovanja podatkov.