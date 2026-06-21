Dogovor zaradi izraelskih napadov na majavih tleh, Vance prispel v Švico

Podpredsednik ZDA JD Vance je davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Pred tem je v soboto zvečer v državo prispela iranska delegacija, v njej sta med drugim glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abas Argči.

Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emmen pristal okoli 6. ure po lokalnem času.

ZDA in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na islamsko republiko sprožila ZDA in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa. Današnji pogovori naj bi potekali v letovišču Bürgenstock.

Že v soboto zvečer je v Švico prispela iranska delegacija. »Pozdravljamo prihod iranske delegacije,« je na omrežju X zapisalo švicarsko zunanje ministrstvo. Danes je nato v dopoldanskem času tja prispela tudi delegacija Pakistana, ki posreduje v pogajanjih. V njej sta med drugim premier Šehbaz Šarif in načelnik generalštaba pakistanske vojske Asim Munir.

V Švici sta že tudi posebni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet ter Jared Kushner.

JD Vance je davi prispel v Švico. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Dogovor med stranema se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih napadov izraelskih sil na jugu Libanona, kjer te po lastnih navedbah odgovarjajo na napade šiitskega gibanja Hezbolah. Teheran trdi, da gre za kršitev dogovora, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne ZDA.

V odziv je zato v soboto napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine, nakar je ameriška vojska sporočila, da komercialni promet čez preliv poteka nemoteno oziroma se je celo povečal.