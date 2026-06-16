Težko dostopno gorsko letovišče prizorišče zgodovinskega podpisa

ZDA in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Bürgenstock, je danes potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program.

Težko dostopno lokacijo v Bürgenstocku, ki se jo da enostavno zavarovati, so po navedbah švicarskega zunanjega ministrstva predlagali v ZDA in Iranu, pa tudi pakistanski in katarski posredniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko vsebina dogovora o končanju vojne, ki se je z napadi ZDA in Izraela na Iran začela konec februarja, še ni povsem znana, je ameriški predsednik Donald Trump danes ob robu vrha skupine G7 v Franciji kot glavno točko znova izpostavil zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja.

»Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, tako piše (v besedilu). (...) To je približno 99,9 odstotka tega, kar sem želel,« je nadaljeval in dodal, da bo Hormuška ožina odprta za promet brez pristojbin.

Prav tako je napovedal, da bo sklical novinarsko konferenco, na kateri bo prebral celoten dogovor z Iranom. Slednjega bo tudi poslal v kongres, da ga bodo odobrili, poroča britanski BBC.

V luksuznem letovišču je bil pred dvema letoma tudi vrh o Ukrajini. FOTO: Elodie Le Maou/AFP

Izrael se medtem ne ustavlja

Izraelska vojska je danes izvedla nove napade v bližini Nabatije na jugu Libanona, v katerih so bile ubite najmanj štiri osebe, poročajo libanonski mediji. Izrael z napadi nadaljuje kljub dogovoru med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi konflikt v Libanonu.

Po poročanju libanonske tiskovne agencije NNA je izraelska vojska v napadih z droni zadela dve vozili na jugu Libanona. Poleg štirih smrtnih žrtev je bilo v napadih ranjenih več ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je končanje vojne v Libanonu označil kot najpomembnejšo točko dogovora z ZDA. Menil je tudi, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne.

Predstavnik šiitskega gibanja Hezbolah pa je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da bo Teheran dogovor z ZDA podpisal le, če bo vključeval umik izraelskih sil iz Libanona.

V Izraelu so bili sicer kritični do dogovora. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič trdita, da za Izrael ni zavezujoč. Tako premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Kac pa sta dejala, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno.