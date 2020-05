Dojenčku Elona Muska ne smejo dati imena X AE A-12. Lahko je le X AE A-XII.

Kako bosta Elon Musk in Grimes v resnici klicala svojega najmlajšega sina? FOTO: Angela Weiss/AFP

Mnogi so bili presenečeni nad imenom, ki sta ga svojemu novorojenčku dalain njegova partnerka, kanadska glasbenicaje res zelo neobičajno ime za otroka in marsikdo ni vedel, kaj naj si misli ob tem o otrokovih starših. A zdaj so v poimenovanje najmlajšega Muska očitno posegle državne oblasti, saj sta zato, ker ni bilo v skladu s kalifornijsko zakonodajo, starša ime že spremenila. A ne bistveno, poroča nemški Die Welt.Odslej bo otroku namreč ime, kar ni veliko drugače od prejšnje različice imena. Kot je sledilcem na instagramu razložila Grimes, je namreč v nasprotju z zakonodajo bilo samo to, da je ime vsebovalo tudi številko. Ko sta arabsko dvanajstico zamenjala za rimsko XII, je ime postalo tudi zakonsko sprejemljivo.Kaj pomenijo posamezni deli čudnega imena, je Grimes razložila že prej: X pomeni neznano spremenljivko, AE pomeni umetno inteligenco v njuni vilinji govorici, A-12 pa je oznaka njunega najljubšega letala. A povezujeta tudi z njuno najljubšo pesmijo Archangel.