FOTO:Dolga pot do združenih držav Evrope

Niti pandemija in izguba ene največjih držav članic nista mogli poenotiti nacionalnih predstav o tem, kakšna je oziroma bi morala biti prihodnost sedemindvajseterice. Nedavni dogovor o večletnem evropskem proračunu in skladu za okrevanje, ki so ga voditelji EU dosegli na maratonskem vrhu v Bruslju in ki je Unijo usmeril na pot globlje fiskalne integracije, jih je, nasprotno, samo še okrepil.»Zastopam proevropsko krilo proevropske politične stranke,« je nekaj dni pred vrhom v intervjuju za Bloomberg svoja politična prepričanja strnil nizozemski finančni minister Wopke Hoekstra. »Do evropskih predlogov sem kritičen ne zaradi ...