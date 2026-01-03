  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Dolga senca Washingtona nad Latinsko Ameriko: kdo vse je na seznamu preganjanih

    ZDA imajo pestro zgodovino posredovanj v Latinski Ameriki. Venezuela nikakor ni prva.
    ZDA so po koncu hladne vojne v Latinski Ameriki večkrat vojaško ali drugače posredovale. FOTO: Enea Lebrun/Reuters
    Galerija
    ZDA so po koncu hladne vojne v Latinski Ameriki večkrat vojaško ali drugače posredovale. FOTO: Enea Lebrun/Reuters
    STA (Tina Bernik)
    3. 1. 2026 | 16:00
    3. 1. 2026 | 16:02
    5:06
    A+A-

    Zdaj že pokojni venezuelski predsednik Hugo Chavez in njegov naslednik Nicolás Maduro sta Washington večkrat obtožila podpore poskusom državnega udara.

    ZDA so po koncu hladne vojne v Latinski Ameriki večkrat tudi vojaško ali drugače posredovale, pri čemer so kot cilje pogosto navajale zaščito ameriških interesov ali zajezitev komunističnih vplivov.

    Glavna ameriška posredovanja v Latinski Ameriki, kot jih navaja AFP, pa so:

    image_alt
    Kot v TV seriji: Madura odpeljali z ladjo, Trump objavil njegovo fotografijo

    1989: Panama

    Invazijo na Panamo so ZDA izvedle leta 1989 na ukaz predsednika Georgea Busha, ki je bil v 70. letih tudi direktor ameriške obveščevalne agencije Cia. Namen je bil zajetja generala in nekdanjega sodelavca ameriških obveščevalnih služb Manuela Noriege, ki so ga ameriške oblasti iskale zaradi trgovine z mamili.

    Manuel Noriega na fotografiji iz leta 1989. FOTO: Reuters
    Manuel Noriega na fotografiji iz leta 1989. FOTO: Reuters

    V operaciji z imenom Just Cause je sodelovalo okoli 27.000 ameriških vojakov, od katerih jih je bilo 13.000 že nameščenih v Panami. Operacija je uradno zahtevala 500 smrtnih žrtev, nevladne organizacije pa ocenjujejo, da je bilo žrtev lahko več tisoč, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

    Ameriške sile so 20. decembra prevzele nadzor nad ulicami prestolnice, Noriega pa se je po dveh tednih skrivanja na vatikanskem veleposlaništvu 3. januarja 1990 predal.

    image_alt
    V Caracasu na ulicah Madurovi podporniki, venezuelski izseljenci slavijo

    Dve leti pred zajetjem je Noriega trdil, da je bila razpisana nagrada za njegovo aretacijo, ker je zavrnil sodelovanje pri ameriškem načrtu invazije na Nikaragvo.

    Sodišče na Floridi ga je obsodilo na 40 let zapora, kazen pa so mu zaradi vzornega vedenja prepolovili. Do smrti leta 2017 je bil zaporedno zaprt v ZDA, Franciji in Panami zaradi trgovine z mamili, pranja denarja in prisilnih izginotij nasprotnikov v obdobju med letoma 1983 in 1989.

    1954: Gvatemala

    27. junija 1954 so predsednika Gvatemale, polkovnika Jacoba Arbenza Guzmana, z oblasti strmoglavili plačanci, ki jih je uril in financiral Washington, potem ko je zemljiška reforma ogrozila interese tedanje ameriške družbe United Fruit Corporation. ZDA so leta 2003 priznale vlogo obveščevalne agencije Cia.

    Fidela Castra jim ni uspelo zrušiti. FOTO: Reuters
    Fidela Castra jim ni uspelo zrušiti. FOTO: Reuters

    1961: Kuba

    Med 15. in 19. aprilom 1961 je 1400 kubanskih oborožencev, pripadnikov t. i. brigade 2506, ki jih je urila in financirala Cia, poskušalo pristati v Prašičjem zalivu, 250 kilometrov od Havane, vendar jim ni uspelo strmoglaviti komunističnega režima Fidela Castra. V spopadih je bilo ubitih več kot sto ljudi na vsaki strani.

    1965: Dominikanska republika

    Leta 1965 so ZDA ob sklicevanju na komunistično grožnjo v Santo Domingo poslale marince, da bi zatrli upor v podporo levičarskemu predsedniku Juanu Boschu, ki so ga generali odstavili leta 1963.

    70. leta: podpora diktaturam

    Washington je podpiral več vojaških diktatur, ki so jih videli kot branik pred levičarskimi oboroženimi gibanji v svetu. Aktivno je pomagal čilskemu diktatorju Augustu Pinochetu med državnim udarom 11. septembra 1973 proti levičarskemu predsedniku Salvadorju Allendeju, leta pa je 1976 podprl argentinsko hunto.

    Čilski diktator Augusto Pinochet se rokuje z ameriškim državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem. FOTO: Wikipedia
    Čilski diktator Augusto Pinochet se rokuje z ameriškim državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem. FOTO: Wikipedia

    V 70. in 80. letih je šest diktatur, med njimi Argentina, Čile, Urugvaj, Paragvaj, Bolivija in Brazilija, v okviru operacije Kondor ob tihem soglasju ZDA združilo moči pri odpravljanju levičarskih nasprotnikov.

    80. leta: vojne v Srednji Ameriki

    ZDA so v 80. letih v Nikaragvi s tajno podporo nikaragovskim protirevolucionarjem Contras prispevale k državljanski vojni z okoli 50.000 žrtvami, v Salvadorju pa prek vojaških svetovalcev sodelovale v konfliktu, ki je zahteval 72.000 življenj.

    Leta 1983 so ameriške sile po umoru premierja Mauricea Bishopa, ki ga je izvedla skrajno levičarska hunta, posredovale v karibski otoški državi Grenada, kjer je operacija Urgent Fury zahtevala več kot sto mrtvih. Leta 1989 je nato sledilo vojaško posredovanje v Panami.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Kot v TV seriji: Madura odpeljali z ladjo, Trump objavil njegovo fotografijo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so z ladjo odpeljali iz države. Venezuela zahteva dokaz, da je še živ.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpJužna AmerikaLatinska AmerikaPanama

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kronika stopnjevanja napetosti

    Venezuela je napad lahko pričakovala četrt stoletja

    Podobno usodo je doživela Panama v času Manuela Noriege leta 1989, ki so mu prav tako sodili v ZDA.
    Tone Hočevar 3. 1. 2026 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prehranska varnost

    Slovenija odvisna od uvoza semen, gnojil in hrane

    Ranljivost prehranskega sistema se poveča ob pojavu kakršnihkoli kriznih razmer.
    Nejc Gole 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zunanje vplivanje

    Rusija, Izrael in ZDA: Kdo in kako bo vplival na slovenske volitve?

    Vlada opozarja na tuje vmešavanje – Izrael odkrito stavi na SDS Janeza Janše in spremembo slovenske politike do Palestine.
    Uroš Esih 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Venezuelo

    Trumpova doktrina »mir skozi moč« v akciji

    Republikanski predsednik z uveljavljanjem ameriške prevlade na zahodni polobli posega v vse mednarodne odnose.
    Barbara Kramžar 3. 1. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zunanje vplivanje

    Rusija, Izrael in ZDA: Kdo in kako bo vplival na slovenske volitve?

    Vlada opozarja na tuje vmešavanje – Izrael odkrito stavi na SDS Janeza Janše in spremembo slovenske politike do Palestine.
    Uroš Esih 3. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Venezuelo

    Trumpova doktrina »mir skozi moč« v akciji

    Republikanski predsednik z uveljavljanjem ameriške prevlade na zahodni polobli posega v vse mednarodne odnose.
    Barbara Kramžar 3. 1. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Kranjska Gora

    Zmagovalka ni skrivala: V domovini smo imeli tragedijo

    Kranjskogorski veleslalom pred 5000 gledalci pripadel Švicarki Camille Rast. Ana Bucik Jogan si je želela več, v nedeljo njeno slovo od podkorenske proge.
    Siniša Uroševič 3. 1. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo