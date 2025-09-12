Dolga zaporna kazen za Bolsonara odpira nove probleme

Nekdanji predsednik Jair Bolsonaro se po vsem sodeč ne bo vrnil na oblast, kakor se je njegov idol Donald Trump, ampak bo svoja zadnja leta preživel v ječi.

Vrhovno sodišče ga je obsodilo na 27 let in tri mesece zapora, ker je pred zadnjimi volitvami storil vse, da bi oslabil volilni sistem, po porazu pa je poskušal izpeljati državni udar.

Pri sedemdesetih letih in ne prav trdnem zdravju utegne Bolsonaro svoj konec dočakati v ječi. Njegov poskus, da bi v državo vrnil diktaturo, se je izjalovil.

Ljudje proslavljajo odločitev brazilskega vrhovnega sodišča v soseski Santa Teresa v Riu de Janeiru. FOTO: Mauro Pimentel/AFP

Pričakovati je, da se bo nekdanji predsednik, ki je na sojenje čakal v hišnem priporu, na razsodbo pritožil na 11-člansko vrhovno sodišče, malo verjetno pa je, da mu bo uspelo. Petčlansko vrhovno sodišče je za obsodbo glasovalo skoraj soglasno, samo eden izmed sodnikov, Luiz Fux, je zagovarjal bivšega predsednika, predlagal oprostilno sodbo in za svojo obrazložitev porabil kar 14 ur.

Jair Bolsonaro je pred tremi leti storil vse, da bi zamajal volilni sistem in preprečil, da bi se na oblast vrnil dvakratni levičarski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, ki ga je bil pred volitvami primoran izpustiti iz zapora. Ko je Lula vseeno zmagal, je Bolsonaro poslal svoje privržence nad parlament in vladne palače.

Poskus udara pa je spodletel, ker se mu ni pridružila vojska, na katero je računal, saj je bil nekoč tudi sam stotnik. V času spodletelega udara Bolsonara ni bilo v Braziliji.

Tudi Bolsonarovi privrženci so se zbrali, seveda razočarani. FOTO: Diego Herculano/Reuters

Na procesu je prišlo na dan, da so hoteli Bolsonarovi vstajniki ubiti Lulo, njegovega podpredsednika Geralda Alckmina, pa tudi vrhovnega sodnika Alexandra de Moraesa, ki je levičarskega voditelja Lulo osvobodil iz zapora, na katerega so ga obsodili zaradi korupcije v času vladanja.

Brazilija je v svoji pestri zgodovini največje in najmočnejše države na jugu Amerike doživela petnajst državnih udarov, morda najhuje je bilo, ko so vojaki vladali od leta 1964 do 1985, zadnja štiri desetletja pa so vendarle preživeli v relativnem miru.

Osem milijonov in pol kvadratnih kilometrov velika država z 215 milijoni prebivalcev je del skupine Brics, najbogatejša in najrazvitejša je v Latinski Ameriki, ta trenutek velja za branik pred širitvijo skrajne desnice, pa tudi pred skrajno levico.

Poskus Bolsonarovega udara je po prejšnjih volitvah spodletel, predsednik Lula se je takrat že tretjič vselil v predsedniško palačo. Zdaj se država pripravlja na nove volitve, od katerih si je vrnitev na prestol obetal prav Bolsonaro.

Prepričan je bil, da bo ponovil akcijo svojega podpornika in idola Donalda Trumpa, ki je tudi storil vse, da se je vrnil na oblast. Bolsonara pa so v Braziliji obravnavali drugače, kakor so Donalda Trumpa, ko so njegovi goreči privrženci po porazu proti Joeju Bidnu vdrli v Kapitol.

Slavje. FOTO: Adriano Machado/Reuters

Huda jeza v Beli hiši in State Departmentu

Ameriški predsednik je bil jezen, ko je izvedel za brazilsko razsodbo. Kar so storili Bolsonaru, je podobno temu, kar so poskušali storiti meni, pa jim ni uspelo, je komentiral novice iz Brasilie. Povedal je, da ceni Bolsonara, sodni proces pa je označil za lov na čarovnice, za odločitev, ki bo zelo slabo vplivala na brazilsko prihodnost. Trumpov zunanji minister Marco Rubio, po rodu Kubanec iz Miamija, je že zagrozil, da bodo Združene države primerno odgovorile na sodbo Bolsonaru.

Kakšne sankcije ima v mislih Rubio, ni znano, Washington pa je zaradi sojenja nekdanjemu brazilskemu predsedniku že uvedel 50-odstotne carine na vse brazilske pridelke in izdelke. Te sankcije brazilske vlade niso zmedle, verjetno predvsem zato, ker je država gospodarsko navezana zlasti na Kitajsko, za tako pot pa se je odločila že pod vlado Jaira Bolsonara.

Dolga zaporna kazen za nekdanjega predsednika v Braziliji odpira nove probleme za skrajno desnico, ki si je obetala zmago na volitvah prihodnje leto. Guverner zvezne države São Paulo Tarcíso de Freitas, ki je bil Bolsonarov minister za infrastrukturo, zdaj velja na njegovega naslednika.

Ker prihaja iz najrazvitejše in najbogatejše zvezne države, pa je pričakovati reorganizacijo sedanje opozicije. Država São Paolo je namreč bogatejša in bolj razvita tudi od največjih in najrazvitejših držav Latinske Amerike, tudi Argentine in Peruja, Freitas ima večji bazen kadrov. Tudi bolj odločen je in oster, že zdaj terja odločno maščevanje, obračun z Lulo in predvsem vrhovnim sodnikom Moraesom.