Dolge vrste novih ameriških revežev

Direktor državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni dr. Anthony Fauci. Foto Yuri Gripas Reuters

New York – Dolge vrste za zastonjsko velikonočno kosilo pred newyorško dobrodelno organizacijo kažejo razsežnosti krize, ki jo je v ZDA povzročila epidemija covida 19. Več kot štiristo ljudi se je v nedeljo zvrstilo pred Bowery Mission, kjer običajno strežejo le lokalnim brezdomcem. Po piščančja prsa s pasto in zelenjavo, sendvič in piškot so prišli tudi mnogi, ki so bili pred nekaj tedni še zaposleni.Samo v minulih treh tednih je zaposlitev izgubilo več kot šestnajst milijonov Američanov, mnogi med njimi iz New Yorka, ki ga je morilski virus prizadel najbolj od vseh ameriških velemest. Medtem ko mestne in državne oblasti kljub rekordnemu številu žrtev upajo, da se epidemija hitro približuje vrhuncu, če ga že ni dosegla, bo po zatrjevanju finančnega ministrstva večina upravičencev še ta teden dobila enkratno izplačilo v višini do 1200 dolarjev za odraslega in 500 za otroka. Za odrasle je pogoj manj kot 75 tisoč dolarjev dohodka na leto ali 99 tisoč za nižja izplačila. Vlada poleg tega ponuja subvencije manjšim in srednje velikim podjetjem, ki ne odpuščajo zaspolenih, tisti, ki se vendarle znajdejo pred okenci uradov za posredovanje dela, pa bodo dobili dodatno nadomestilo v višini 600 dolarjev na teden.Mnogi Američani so se kljub temu znašli v stiski, zaradi krize pa se močno razvnemajo politični prepiri. Strokovnjak za nalezljive boleznije televizijski postaji CNN ocenil, da bi z zgodnejšim ukrepanjem rešili življenja ter da je bilo na začetku veliko nasprotovanja zamrznitvi vsega. Pri Fox News na drugi strani politične mavrice pa so člana kriznega štaba Bele hiše spomnili na njegove izjave s konca januarja, da večini Američanov ni treba skrbeti. Dr. Fauci je novinarja opozoril na tedanja zatrjevanja Kitajske, da virus ne prehaja s človeka na človeka ter da tudi sicer ni zelo kužen.Tako na domači fronti proti republikanskemu predsednikukot na uradni zunanjepolitični proti Pekingu in Svetovni zdravstveni organizaciji WHO, ki je ponavljala kitajske izjave, je ta teden pričakovati nova zaostrovanja.