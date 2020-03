Dolge vrste od oddaje glasu odvrnile le malo volivcev

Pri štetju glasov na demokratskih predsedniških izborih v ZDA se je zaradi uvajanja nove tehnologije najprej zalomilo v zvezni državi Iowa , kjer so volivci na začetku februarja kot prvi izrazili podporo svojim kandidatom za prihodnjega predsednika ZDA. Na volilni supertorek , ko so se volivci odpravili na volitve v štirinajstih zveznih državah in na ozemlju ameriške Samoe, pa o največ težavah poročajo iz Teksasa. Tam so volivci na oddajo glasu v (pre)dolgih vrstah čakali več ur, vrstijo se tudi informacije o napakah pri volilnih napravah.Volivci so formirali najdaljše vrste v teksaškem Houstonu, Dallasu in na volišču teksaške državne univerze, navaja teksaški Texas Tribune. Volivci so na oddajo svojega glasu čakali najmanj dve uri, v vrstah pa so obtičali tudi po tem, ko so se volišča že zaprla. Tako dolgih vrst ne pomnijo, so po navedbah omenjenega medija povedali čakajoči in dodali, da je zaradi dolgega čakanja obupalo le malo oseb. Čakajočim volivcem so nevladniki MOVE Texas, ki spodbujajo mlade k udeležbi na volitvah, razdeljevali vodo in pice.Dolge vrste je na družbenem omrežju twitter komentiral tudi urbanist