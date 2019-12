Dolgi pohod do azijskega stoletja

Tam nekje v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja si je kitajski voditelj Mao Zedong predstavljal družbo brez denarja. Ni sanjal o bitcoinu, pa tudi ne o kakšni drugi podobni digitalni valuti. V mislih je imel komunistično utopijo, v kateri bi se vrednost vsega izražala z ljubeznijo – do partije, voditelja, dela in domovine, ter s sovraštvom – do kapitalizma, imperializma, razrednih in ideoloških sovražnikov.Tisto, česar si Mao takrat še v sanjah ni mogel predstavljati, je, da bo njegova Kitajska malce več kot pol stoletja pozneje postala ena prvih negotovinskih skupnosti na svetu, in to ne zato, da bi s tem prek ...